'Yaşamak' filminin ilk fragmanı yayınlandı

13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:36 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 13:36

Ünlü Yönetmen Talip Karamahmutoğlu'nun çekimleri Almanya'da gerçekleşen son filmi "Yaşamak"tan ilk fragman geldi.

Başrollerinde "8 Saniye" filminden tanıdığımız Esra İnal, Hakan Uğurlu, Erkan Petekkaya ve Reiner Wagner'in oynadığı film, 2020 sonunda vizyonda olacak.

Yerli ve yabancı festivallerdeki yolculuğuna başlayan ve yapımcılığını Z10 Medya'nın sahibi Erkan Karabağ'ın yaptığı "Yaşamak" adlı filmde, Almanya'da devlet tarafından elinden alınan çocuğunu geri almak için tek başına mücadele eden bir annenin zorlu savaşı anlatılırken, çocuğun başkaları tarafından dizayn edilen hayatına da tanıklık edeceğiz.