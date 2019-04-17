Yaşar Özel kimdir? Yaşar Özel neden öldü? Yaşar Özel şarkıları hangileridir? Ünlü ses sanatçısı Yaşar Özel, İstanbul Emirgan’daki evinde hayatını kaybetti. Yaşar Özel edinilen son dakika bilgisine göre bir süredir tedavi gördüğü hastalığı ile mücadele etmekteydi. Yaşar Özel’in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Sesinin rengi ve farklı tarzıyla Türk sanat müziği içerisinde ayrı bir ekol ortaya koyan Yaşar Özel, “Ayrı Çiçekte, Geçmesin günümüz, Dertleri Zevk Edindim, Bir Dünya Yarattım” gibi şarkıları seslendirdi. Ses sanatçısı Yaşar Özel 'in cenazesinin, yarın Emirgan Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'na son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

YAŞAR ÖZEL'İN CENAZESİ YARIN

Ünlü ss sanatçısı Yaşar Özel 'in cenazesinin, yarın Emirgan Camisi' nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı 'na son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

YAŞAR ÖZEL KİMDİR?

Diyarbakır 'da 1934 yılında dünyaya gelen Yaşar Özel, orta ve lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladı. 1955 yılında Ankara 'ya gelen Özel, 1959 'da sınavla Ankara Radyosu 'na girdi ve sanat camiasına bu şekilde giriş yaptı.

Sanatçı, 1979 'da da İstanbul Radyosuna geçerek, o yıllarda sesinin rengi ve farklı tarzıyla Türk sanat müziği içerisinde ayrı bir ekol ortaya koymaya başladı.

Çalışmalarında Türk Sanat Müziğinin özünü koruyarak bugüne uygun bir anlayışla tekrar yorumlayan Yaşar Özel, sanat hayatı boyunca müziğin yeni nesiller tarafından en doğru şekilde anlaşılarak ileri noktalara taşınması için çalışmalar yürüttü.

2010 yılından itibaren Kadıköy Belediyesi 'ne bağlı Caddebostan Gönüllü Merkezinde "Yaşar Özel TSM Sanat Topluluğunun" şefliğini yürüten Özel,, aynı zamanda İBB Kültür AŞ'nin sanatçısı olarak çeşitli konserler verdi ve faaliyetlerde bulundu.

Türk Sanat Müziğini hem yurt içinde hem de yurt dışında verdiği konserlerle yerli ve yabancı müzikseverlere tanıtan usta sanatçı, evli ve iki çocuk babasıydı.