İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,051
  • EURO
    6,5925
  • ALTIN
    306.087
  • BIST100
    120203
  • Haberler
  • >
  • Kültür Sanat
  • >
  • 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödüllü davul ustası Adem Göçer: ''Neşet Ertaş'ımızdan sonra acizane bu unvana layık görülmek çok güzel''
Kültür Sanat

'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödüllü davul ustası Adem Göçer: ''Neşet Ertaş'ımızdan sonra acizane bu unvana layık görülmek çok güzel''

Kırşehir'de, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş'tan sonra 'Yaşayan İnsan Hazineleri' ödülüne layık görülen ikinci sanatçı davulun efsanesi Adem Göçer, ödülü Abdal kültürüne emek veren tüm sanatçılar adına aldığını belirtti.

HABERİN
VİDEOSU
AA13.02.2020  12:07 - Güncelleme: 13.02.2020  12:21

Kırşehir'de yaşayan 62 yaşındaki Göçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende aldığı "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülünün sevincini, İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır ile paylaştı.

Çalışır'ı ziyaretinde konuşan Göçer, büyük usta Neşet Ertaş'ın 2006 yılında aldığı "Yaşayan İnsan Hazineleri" ödülünü şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden kendisinin almasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

"Abdallık Geleneği, Davul Yapımı ve İcrası"nda bu ödüle layık görüldüğünü belirten Göçer, "Çok mutluyum. Neşet Ertaş'ımızdan sonra acizane bu unvana layık görülmek çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu ödül bir tek benim değil. Şehrimin, insanlarımızın, Kaman'ın, Kırşehir'in ve abdallarımızın ödülüdür." dedi.

Göçer, ödülün verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "52 yıl önce babamın yanında davul çalmaya başladım. Bidonlar falan filan yoktu, tenekelerle çalışıyorduk. Soba borularını elimize alıyorduk, omzumuza iple bağlayarak çalardık. Yanımızda çok sanatçı yetişti." diye konuştu.

Çalışır da Kırşehir'de davulun efsanesi Adem Göçer'in aldığı ödülle tarihe geçtiğini vurgulayarak, "Kendisine emekleri için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da diğer branşlarda 'Yaşayan İnsan Hazineleri'ne müracaatlar yapılacaktır. İlimiz, kültürlerini yaşatmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün siyasi ayağını bir de CHP'lilerden dinleyin

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi
Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Türkiye itiraflı reklam filmi tepkiler üzerine geri çekildi

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın
Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Trump'ın ziyareti duyuruldu, ABD'li senatörler düğmeye bastı: Araştırılsın

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu
Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Antalya Milletvekili Çokal, partisinden istifa ettiğini duyurdu

Bombardıman uçakları gönderildi
Bombardıman uçakları gönderildi

Bombardıman uçakları gönderildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.