'Yaşayan İnsan Hazinesi', özgün desenleriyle çiniye hayat veriyor

AA 25 Şubat 2020 Salı11:20 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 11:22

Kütahya'da tarihi konaklarıyla ünlü Germiyan Sokağı'ndaki Kültür ve Sanat Evi'nde yer alan atölyesinde çalışmalarını sürdüren Üstünkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarım asrı aşkın süredir çinicilik sektörünün içinde olduğunu söyledi.

Babasından devraldığı çini sanatını bugünlere taşıdığını belirten Üstünkaya, "Bu sanatı ben de kızıma öğrettim. Kütahya çinimizin simetriği, rengi ve deseni boldur. Günümüzde bu tarz çalışma yapan çok fazla kişi yok. Ben de yaklaşık 33 yıldır çinimiz için özgün desenler çiziyorum." dedi.

Üstünkaya, çizdiği desenlerin hiçbirinin taklit olmadığını vurguladı.

"Ateşte açan güller" olarak nitelendirdiği çini sanatanın kolay olmadığını vurgulayan Üstünkaya, şöyle devam etti:

"İnsan çini yaparken düşüncelere dalar. Yaparken zevk aldıran, fırından çıkarken heyecanlandıran bir eserdir. Çini bir göz zevkidir. Çini aynı zamanda geçmişi geleceğe taşıyan nadide nesnedir. Çini bir sabır işidir. Çini sanatına katkı sağlamamız gerekir. Geçmişten gelen çininin aynısını yaparsak taklit etmiş oluruz. Bu sanatın üzerine mutlaka yeni bir şeyler koymak zorundayız."

- "TUHAFİYECİLİK YAPAMAYINCA ÇİNİCİ OLDUM"



Hamza usta, askerden döndükten sonra açtığı iş yerinde başarı sağlayamayınca baba mesleği çiniciliğe başladığını dile getirdi.

Babası merhum Hacı Mehmet Üstünkaya sayesinde çocuk yaşlardan beri yaşamını çinicilikle iç içe sürdürdüğünü aktaran Üstünkaya, "Askerden döndükten sonra tuhafiyecilik yapmak istedim ama olmadı. Ağacın yaprağı dibine düşer misali çinici olan babamın yanına gittim ve çiniyi daha iyi öğrenmeye çalıştım. Öğrenme sürecimde kabartma rölyef boyayı çinide tatbik ettim." ifadelerini kullandı.

Üstünkaya, Allah'ın herkese sanatsal bir yetenek verdiğini, bunun ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti.

Gençlere çini sanatına gönül vermeleri çağrısında bulunan Üstünkaya, "Biz bugün varız yarın yokuz. Bu sanatı yarına taşıyacak olanlar bugünün genç çini sanatçılarıdır. Gençler bizlerden istifade etsin. Bu sanat, insana itibar kazandıran bir sanattır. Ben yorgunluğumu yine çini yaparak gideriyorum." diye konuştu.

Hamza Üstünkaya, Kültür ve Turizm Bakanlığınca kendine ait 300 çini deseni, yazdığı şiirler ve hatıralarının yer aldığı "Kütahya Desenleri" kitabının basımı için hazırlık yapıldığını sözlerine ekledi.