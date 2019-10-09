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Yayın dünyasına Albaraka geldi

Albaraka Türk, banka bünyesinde sürdürdüğü yayın faaliyetlerini “Albaraka Yayınları” çatısı altında daha kapsamlı bir şekilde devam ettirme kararı aldı.

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Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık Genel Müdürü Ahmet Faruk Çağlar, “Albaraka Yayınları olarak bu toprakların düşünce geleneğine sahip çıkarken, onu çağdaş gelişmelerle zenginleştirmek ve özgün terkiplerle geleceğe taşımak için elimizden geleni yapacağız” dedi. 

Albaraka Yayınları’nın faaliyet, plan ve hedeflerinin açıklandığı Beyoğlu Grand Pera’da gerçekleştirilen etkinliğe akademisyenler, basın mensupları ve finans sektörü temsilcileri katıldı.      

YAYINDA YENİ SOLUK

Albaraka Yayınları’nın öncelikle finans, iktisat ve yönetim kategorilerinde Türkçe literatürde hissedilen boşluğu doldurmak için yayın hayatına başladığını dile getiren Çağlar, bu alanlarla sınırlı kalınmayacağını, orta ve uzun vadede edebiyat, sosyoloji, psikoloji ve felsefe gibi alanlarda Türkçe yayın dünyasının önemli ve belirleyici bir oyuncusu olmayı hedeflediklerini vurguladı.      

Kitap fuarlarında da yer alacaklarını dile getiren Çağlar, yaklaşık 60 eserle yayıncılık sektörüne giriş yaparak kısa zamanda yayın yelpazesini çeşitlendireceklerini kaydetti. Çağlar, İstiklal Caddesi’ndeki şubenin üst katını etkinlik alanı olarak hazırlamak istediklerini de dile getirdi.

  Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku da, yayınlara tercüme eserlerle başladıklarını, telif eserleri de Türk okuyucusuna ulaştırmak istediklerini kaydetti. 

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