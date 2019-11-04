''Yayıncılar Arap edebiyatına hazır olmalı''

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı” etkinlikleri kapsamında “Arap Edebiyatı Nereye Gidiyor?” başlıklı panel gerçekleştirildi. Mimar Sinan Üniversitesi Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Fahri Aral’ın yönetimini üstlendiği panelde, edebiyat eleştirmeni Mamdouh Farrag El-Naby, yazar ve çevirmen Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin ile şair ve yazar Adnan Özer konuşma yaptı.

Fahri Aral, Türkiye’de birçok ilde Arapça konuşulduğunu belirterek, “Türkiye’de 4 milyon Arap var deniliyor. Bunlar kimdir, ne yapar, ne yazar, nasıl duygulanırlar bunları bilmiyoruz. Fakat Arap edebiyatı çok derin bir edebiyattır, bunu bilmemiz lazım. Yayıncılar olarak bizim bu gerçeği anlayarak, hazırlıklı olmamız lazım.” dedi.Aral ‘’Özellikle Arap kültürünü de öğrenmemiz lazım. Tanışmamız lazım. Çünkü aramızda kültürel bir etki başlıyor. Kültürel etki sadece edebiyat değil, yemek kültüründen tutun, giyime, günlük hayata kadar hepsi toplumsal yaşantının içerisine girdi. Türkiye’de bu çok yeni bir olgu” ifadelerine yer verdi.

YENİ EDEBİ AKIMLAR VAR

Şair ve yazar Adnan Özer de bugün insanların Arap edebiyatıyla sadece Batı merkezli aktiviteler haricinde ilgili olmadığına işaret ederek, “Ara ara Arap yazarların eserlerini yayınlamak istedim ve sürekli de bir baskıyla karşılaştım. Yayınevlerinin baskılarını anlıyorum, ‘Arap yazarın kitabı satmaz ki?’ patron endişesidir bu” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin de, devletlerin baskıcı politikaları, iç savaşlar ve ekonomik zorluklar nedeniyle Arap dünyasında sürekli göçlerin yaşanmakta olduğunu söyledi. Bu durumun edebi hareketlere de yansıdığını dile getiren Suçin ‘’Son yıllarda biri Suriye’de biri de Irak’ta olmak üzere ortaya çıkan iki genç şiir hareketi var. Suriye’deki ‘Salı Şiirleri’ olarak biliniyor. Irak’taki ise ‘Kültür Milisleri’ adıyla tanınıyor.” şeklinde konuştu.

Edebiyat eleştirmeni Mamdouh Farrag El-Naby ise konuşmasında Arap dünyasındaki edebiyat hareketlerini özet olarak katılımcılara aktardı.