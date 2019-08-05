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Yayıncılar Fellowship’e hazırlanıyor 

İstanbul dünya yayıncılarını ağırlamaya hazırlanıyor.Gelecek yıl martta yapılacak olan etkinliğe katılan yayıncılar, uluslararası telif anlaşmaları için masaya oturacak. Etkinliğe geçen yıl 72 ülke katıldı.

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Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen İstanbul Fellowship (Uluslararası Telif Zirvesi) için başvurular başladı. Dünya yayımcılarının karşılıklı iş  birliğinin artırılması ve İstanbul’un bir telif marketi haline getirilmesi amaçlanan etkinliğin beşincisi 3, 4 ve 5 Mart 2020’de gerçekleştirilecek. Geçen yıl 72 ülkeden 200 yayımcıyı ağırlayan programa dahil olmak isteyen katılımcılar, online başvuruda bulunabilecek.Program, farklı ülkelerden yayınevi yöneticileri, editörler, telif ajansları, yayımcı meslek birlikleri ve yayımcı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin başvurularına açık olacak.      

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan TBYM Başkanı Mustafa Doğru, katılımcı sayısının her yıl arttığını ifade etti. Uluslararası Telif Zirvesi’nin bu yıl dünya yayıncılığında kendinden daha fazla söz ettirdiğini belirten Doğru, bu yıl 365 gün iletişimi güçlendirecek sosyal ağ sistemini olan Fellowship.istanbul sitesinde hayata geçirdiklerini söyledi. Doğru “Geçen yıl 550’den fazla başvuru almıştık, bu yıl dünya çapında yayıncılardan rekor bir başvuru bekliyoruz. İstanbul’u dünya yayıncılığında daha merkezi bir yere almak konusunda kararlıyız. İstanbul bunu sonuna kadar hak ediyor” şeklinde konuştu.  

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