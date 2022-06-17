Yazar Deniz Erkin Purut: Üretmek terapidir

Sesim Ol İstismarla Mücadele ve İyileştirme Derneği'nin kurucu başkanı, eğitimci yazar Deniz Erkin Purut, hangi alanda olursa olsun üretmenin insanı iyileştirdiğini, daima zinde tuttuğunu ifade etti. Yazmanın ve kendini yazı yoluyla ifade etmenin de en iyi terapi yöntemlerinden biri olduğunu dile getiren Purut, şöyle konuştu: "İlk yazı örnekleri, M.Ö. 3300 yıllarında Sümerlerin Uruk şehrinde bulunmuş. Geçmişten günümüze taşınan en kıymetli şey de bu; yazı. Ben, yazarak üretmenin terapinin en iyi şekli olduğunu düşünüyorum. Yazmak, psikoloğa derdini anlatmakla eşdeğer. İnsan ancak kendisini dinlediğinde, düşünce ve duygularına tarafsızca yaklaştığında iyileşebiliyor. Kendinizi yazarak ifade etmeyi deneyin ve bir süre sonra dönüp yazdıklarınızı okuyun. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız."

HERKESİN BİR HİKAYESİ VAR

Yazının zaman ve mekana meydan okuyan, kalıcı bir iletişim aracı olduğuna dikkat çeken Deniz Erkin Purut, "Her şey bir gün tarih olacak. Fotoğraflar silinecek, müzikler duyulmayacak, heykeller kırılacak ama yazı hep kalacak" dedi. Purut, yazmaya hevesli olanlara önemli tavsiyelerde bulundu. "Kendi hikayenizi yazmakla başlayın" diyen eğitimci yazar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her zaman söylerim; herkesin bir hikayesi vardır. Ve çoğu yazar, serüvenine önce kendi hikayesini yazarak başlar. Profesyonel bir tavır aldığında yaklaşımı değişir. Yazmanın hayatın omurgası olduğunu anladığınızda, dışarıdaki hikayelerin daha etkileyici olduğunu fark edersiniz. Daha fazla gözlemlemeye, baktıkça daha iyi görmeye başlarsınız. Aslında yazmak biraz da rüya görmeye benzer. Gücün yalnızca sizde olduğu bir rüya. O rüyayı yalnızca siz bilebilirsiniz ve siz istemediğiniz sürece hikayeye başka kimse yön veremez."

İYİ YAZAR, İYİ OKUYUCUDUR

Deniz Erkin Purut, iyi yazı yazmanın en önemli kuralının 'okumak' olduğunu da söyledi: "İyi bir yazar, aynı zamanda iyi bir okuyucudur. İnsan nefes almaya devam ettikçe öğrenen, üreten ve tüketen bir varlıktır. Okuduklarınız sizi besler, yazarlık yolculuğunuzu şekillendirir. Bu sebeple benim yazmak isteyenlere önerilerim; okumaktan, gözlemlemekten ve yazmayı denemekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Bu okuldan tam not alsanız bile mezun olamayacağınızı da bilin. Çünkü yazmaya sevdalı olanlar için mezun olmanın tek yolu; fiziksel anlamda yazamayacak duruma gelmektir. Unutmayın; herkesin bir hikayesi vardır ve bir yazar için yazmak her şeydir."