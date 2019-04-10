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'Yazmak için davanız olmalı'

Yazar Muhterem Yüceyılmaz, okumanın da yazmak kadar önemli bir eylem olduğunu belirterek ‘Okumak ve yazmak için insanın bir davası olmalı’ dedi.

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Türk edebiyatının zarif kalemlerinden Muhterem Yüceyılmaz, insanın yazı yazabilmesi için bir davasının olması gerektiğini söyledi. Yeni Dünya Vakfı’nda düzenlenen “Bâbıâli Enderun Sohbetleri”ne katılan hikâye ve roman yazarı Muhterem Yüceyılmaz, okumanın da yazmak kadar ciddi ve kıymetli bir iş olduğunu dile getirdi. Farklı görüşler dile getiren kitapları okumayı sevdiğini anlatan usta yazar, ‘’Yazarken de değişik mekanlarda bulunmayı isterim. Okumak için de yazmak için de insanın bir davası olmalı’’ diye konuştu.  “Hikâyeler hap gibidir ama romanda bir kurgu vardır” diyen Yüceyılmaz, konuşmasında, “Bazen karakterler yazarları etkiler, yönlendirir. Yazarken saçım taranıyor, ruhum iyileşiyor gibi olur. Temiz, sessiz ortamları severim yazmak için. Yazmak için şehir değiştirdiğimi bilirim’’ ifadelerine yer verdi. Deneme yazmayı da sevdiğini dile getiren yazar, denemeyi, ‘yazarın hür bir şekilde kendini ifade biçimi’ olarak tanımladı. 

GÖZDE YAZARLAR

Yüceyılmaz, kendisini etkileyen yazar ve şairler arasında Yahya Kemâl, Mehmed Âkif, Abdülhak Şinasi Hisar gibi edebiyatçılar olduğunu belirterek, “Yahya Kemal ile kendimi özdeştiririm. Âkif’in heyecanı beni sarar, tekrar tekrar şiirlerini okurum. Abdülhak Şinasi Hisar’ın eserleri de çok önemlidir ve hep masamdadır. Tanpınar’ın en az iki üç kitabını okumak bile insanın kültürel düzeyini yükseltir”  şeklinde konuştu.

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