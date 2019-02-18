'Yeni bir kavrama ihtiyaç var'

Çemberlitaş’taki Birlik Vakfı’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Milli Sinema ve Diziler” başlıklı bir panel gerçekleşti. Panele konuşmacı olarak katılan yönetmen Salih Diriklik “Milli Sinema” kavramının 1960 ve 1970’li yıllardan bugüne kadar gelişini ve bu süreçte yaşananları anlattı.

ÖNCÜ İSİM: ÇAKMAKLI

Türk sinemasında “milli ve manevi değerleri sinemaya aktarma” çabası ile öne çıkan isimlerden yapımcı, yönetmen ve senarist Yücel Çakmaklı’nın “Milli Sinema” anlayışıyla, dine ve geleneklere karşı olmayan bir sinemayı ifade ettiğini aktaran Diriklik, Yusuf Kaplan’ın “Güzel film yapmadıktan sonra ismine milli veya dini sinema demenin hiçbir anlamı olmadığı” görüşünü aktardı. Sinema yazılarında “Salih Gökmen” ismini kullanan ve “Flaşbek” kitabına imza atan Diriklik, yeniden gündeme gelen tartışmalar sonrasında bugünkü dizi ve diğer yapımları da kapsayacak şekilde içi doldurularak “Yeni Milli Sinema” isminde bir kavramın oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

YAPIMCISIZ OLMAZ

Yönetmen Mesut Uçakan da “Milli Sinema” kavramının ortaya çıkışına ve Türk sinemasının başlangıcından bugüne kadar çekilen zorluklara değinerek, sinema konusundaki sancıların ilk olarak rahmetli Yücel Çakmaklı zamanında başladığını söyledi.

Uçakan, “Günümüzde de bir yönetmenin en büyük şansı, iyi bir yapımcı bulmasıdır. Yoksa kendi başına hiçbir şey yapamaz” diye konuştu.

“Çocuklarımızı asimile ediyorlar, haberiniz olsun!”