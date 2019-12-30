Yeni yılın ilk dizisi: Tutunamayanlar

30.12.2019 02:51 - Güncelleme: 30.12.2019 02:51

Güçlü kadrosu ve ilginç hikâyesi ile merakla beklenen TRT 1’in yeni dizisi “Tutunamayanlar”dan ilk tanıtım geldi. Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz’ün yanı sıra Şinasi Yurtsever, Asuman Dabak, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi isimler yer alıyor. Senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Osman Nail Doğan ve Murad Zaloğlu’nun oturduğu “Tutunamayanlar”ın yayınlanan tanıtımı büyük ilgi gördü. 7 Ocak Salı akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle ekrana gelecek olan absürt komedi çok güldürecek. TRT1’in yeni absürt komedi dizisi “Tutunamayanlar”ın her bir bölümü 60 dakika olarak seyirciyle buluşacak. Tutunamayanlar güldürmenin yanı sıra 60 dakikalık formatlar için de iddialı bir örnek olacak.

