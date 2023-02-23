Yeryüzü Çocukları Derneği'nden depremzede çocuklar için kampanya: Çadır Kütüphanesi

Yeryüzü Çocukları Derneği, 2016 yılında 'onun işi okumak' sloganıyla çalışmalarına başladı. Yeryüzündeki bütün çocukların eğitim, sağlık ve sosyal anlamda imkanlarının iyileştirilmesi için çalışmaları bulunmaktadır. Bu bağlamda kurulduğu günden beri birçok kampanyaya imza atmıştır. Oyuncak, kadın hijyen kiti ve kitap desteği bu kampanyalardan bazılarıdır. Gönüllüler için psikososyal destek eğitimleri ve çocuklar için psikososyal destek, derneğin faaliyetleri arasındadır.

Çadır kütüphanesi projesi çocukların daha sağlıklı bir psikolojiye sahip olmaları için düzenlendi. Çocukların zihin dünyasını inşa etme noktasında kitaplar önemli bir fonksiyon icra etmektedir. Çocuklar, kitaplardan öğrendikleri bilgilerle ve okudukları kurgularla yeni ufuklara kapı aralar ve geniş anlayış sahibi bireyler olurlar. Çocuklara bu bağlamda yeni ufuklar kazandırmak, ortak okuma gruplarıyla çocuklarda kolektif hareket anlayışını geliştirilmesi hedeflenmektedir.

KAMPANYA DÜZENLENİRKEN ÇOCUKLARIN YAŞ ARALIĞI VE PSİKOLOJİK DURUMLARI GÖZETİLDİ

Tüm kampanyalarında çocukların yaş aralığını ve psikolojik durumlarını gözeten dernek, çadır kütüphanesi kampanyasında da bu hususları göz önünde bulundurdu. Çocukların psikolojisini müspet etkileyecek ve ufuklarını genişletecek kitaplara yer verildi.

KAMPANYA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Deprem çadırı kampanyası, derneğin diğer kampanyası gibi gönüllülük esaslı bir projedir. İlk etapta kampanyayı anlatan bir afişle duyuruya çıkıldı.

Duyuruda yayınevlerine açık çağrıda bulunularak kurumsal anlamda yayınevlerinden destek istendi. Vatandaşların ayni ve nakdi bağışları da alınmak suretiyle sürece başlandı.

Bağış olarak gelen kitaplar derneğe bağlı psikososyal destek ekipleri tarafından tek tek incelemektedir.

Çocukların psikolojik durumları göz önünde bulundurularak kitaplar seçilmektedir.

Seçilen kitaplar temin edildikten sonra deprem bölgesine gönderilerek kütüphanenin kurulumu yapılacaktır.

Kampanya kapsamında çocukların bireysel okuma yapmaları sağlanacak. Bireysel okumalarda psikolojik durumları gözetilecektir.

Grup okumaları yapılarak çocukların kolektif bilinçlerinin gelişmesi sağlanarak topluma sağlıklı bir birey olarak katılımları sağlanacaktır.

Kampanya dahilinde ayni yardımlar dernek binasında kabul edilecek nakdi yardımlar ise derneğin banka hesabına iban numarası ile tahsil edilecektir.

İban numarasına atılan bağışların açıklama kısmına kitap yazılması gerekmektedir. Bağışlardan sonra dernek adına makbuz kesilecektir.