Yeşilçam oyuncularından Ahmet Cengiz 70 yaşında hayatını kaybetti

Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'nde vefat eden Cengiz için Hazreti Ali Camisi'nde tören düzenlendi.

Cengiz'in naaşı cuma vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Cenaze törenine Cengiz'in yakınları ve halk katıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1953 yılında doğan Cengiz; "Umudumuz Şaban", "Nerede O Eski Günler", "Islak Mendil", "Kara Gurbet", "Dokunmayın Dünyama", "Şaka Yapma' gibi filmlerde rol almış, bir setteki kavga sahnesinde burnu kırıldıktan sonra Yeşilçam'a veda etmişti.