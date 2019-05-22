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Yetimlere iftar ve konser coşkusu

Ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu, Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen “Ramazan Yeniden Diriliştir” temalı Ramazan etkinlikleri kapsamında konser verdi.

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Esenler Dörtyol Meydanı’nda kurulan sahnede gerçekleştirilen konser öncesinde, 15 ülkeden 100 yetim çocuk ve aileleri iftar sofrasında bir araya geldi.      

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) kararıyla 2014’ten beri Ramazan ayının 15. günü kutlanan Dünya Yetimler Günü münasebetiyle Türkiye’ye gelen çocuklar, iftardan sonra Karaoğlu ile birlikte sahne aldı. Yetim çocuklarla “Ümmetin Senfonisi” adlı eseri seslendiren sanatçı, yaklaşık bir saat süren konserde ayrıca “Arzuhal”, “Kuşlar”, “Yar” ve “Adı İçin Yaşamak” gibi sevilen eserlerini icra etti.

Devlet Bahçeli, Ferdi Tayfur´un kendisi için yazdığı şarkı eşliğinde klasik otomobili ile başkent caddelerini gezdi

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