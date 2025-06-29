Yıl dönümüne özel 10 günlük festival: 10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'ne başvurular açıldı

Dokuz yıldır "Başka Bi' Festival" mottosuyla yolculuğuna devam eden Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali bu yıl 10. kez sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sinema sanatının çekirdeğini temsil eden kısa filmlerin üretimini teşvik etmek amacı taşıyan ve Türk sinemasına nitelikli yeni sanatçılar kazandırmayı hedefleyen festival, bu yıl 20-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenecek olan 10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali bu yıl da Türk Telekom Tivibu ana sponsorluğunda gerçekleşecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 30 EYLÜL

Kısa film yoluyla sinema kültürünü yaygınlaştırmak, sinemaya gönül verenlerin mesleki, sanatsal ve kreatif gelişimlerine destek olmak, aynı zamanda nitelikli eserlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen ve bu yıl usta sinemacı Metin Erksan'ı anacak olan 10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali'ne başvurular açıldı. Katılımcılar başvurularını 30 Eylül'e kadar uluslararası festival platformu filmfreeway.com veya www.kisadanhisse.org adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

DOLU DOLU FESTİVAL HAFTASI

Kısa film yarışması ve gösterim programının yanı sıra bu yıl 10 gün sürecek olan festival haftasında birçok etkinlik, söyleşi, ustalık sınıfı, atölye ve panel sinemaseverlerle buluşacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da işitme ve görme engelli bireyleri unutmayan festivalde özel olarak hazırlanan bazı gösterimler ayrıntılı altyazı ve sesli betimleme ile sunulacak. Ayrıca bu yıl da festivalin özel etkinliği "Tek Plan Masa Buluşmaları" ve sinema temalı kolektif yazılan bir kitap festival takipçileriyle paylaşılacak.

TOPLAM ÖDÜL 400 BİN TÜRK LİRASI

Festivalin 29 Kasım'da gerçekleşecek ödül töreninde toplam 400 bin TL değerinde nakdi ve yapım destek ödülü dağıtılacak. Bunların yanı sıra gösterim hakkı kazanan filmlere gösterim telif ücreti de ödenecek. Ödül töreninde en iyi kurmaca filme 40 bin TL, en iyi belgesele 40 bin TL, en iyi animasyon filme 40 bin TL, en iyi deneysel filme ise 30 bin TL ödül verilecek. Bu yıl yönetmen ve yazar Metin Erksan anısına verilen Genç Öncüler Özel Ödülü ise 30 bin TL olarak sahibine kavuşacak. Lise kategorisinde en iyi film ödülü alan genç sinemacı ise 20 bin TL ile İSE (İstanbul Sinema Evi) tarafından sinema eğitimi almaya hak kazanacak. Yapım Desteği Ödülleri'nde ise 5 yapım destek ödülü sahibini bekliyor. En iyi beş senaryo projesinden birine İSE tarafından 75 bin TL nakdi destek, birine Color Core tarafından renk düzenleme desteği, birine FSM Film tarafından kamera ve ekipmanları desteği, birine Aytekin Sound tarafından ses teknisyeni ve ekipman desteği, birine de Post Mekan tarafından kurgu desteği ödülü verilecek.