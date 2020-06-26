Yıldız Sarayı Vakfı COVID-19 sonrası Türkiye'sinde kültür ve sanatın geleceğini tartışıyor

26 Haziran 2020 Cuma 13:45 - Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 13:45

Çalıştayda pandemi sonrası kültür-sanat alanında oluşan etkilenmeler, bu sürecin yeni ve yaratıcı çözümlerle aşılabilmesine yönelik tespit ve öneriler ele alınıp, yaratıcı sektörlerin varoluşuna faaliyetleriyle ile katkı sağlayan STK ve kuruluşların alana özgü ihtiyaçları, gelecek perspektifleri değerlendirilecek.



Moderatörlüğü YSV Mütevelli Heyet Başkanı, Çankaya Üniversitesi HİR Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu tarafından gerçekleştirilecek olan çalıştayda; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Ahmet Misbah Demircan, Özgül Özkan Yavuz ile alanın etkin sivil toplum kuruluşlarından EKAV, İKSV, SALT, TURİNG, EPOS 7, Contemporary İstanbul Vakfı, İyilik İçin Sanat Derneği, KYEM, TKHV, ONE Derneği, KKV, TÜRSAK, SAHA yer alacaklar.

Çalıştay 26 Haziran Cuma günü, saat 14.00’de, Conrad İstanbul Bosphorus Otel’de gerçekleştirilecek.

Bilgi için:

Manifesto

Ozan Öcal / ozano@manifesto.tc / 0555 870 67 77

Mert Karagöz / mert@manifesto.tc / 0507 789 89 27