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Kültür Sanat

Yılın en çok beklenen komedi filmi ‘Güven Bana' 24 Kasım'da vizyonda

Ortak yapımcılığını ANL Yapım ve Anıl Oğuz'un üstlendiği Güven Bana'nın senaryosu ve yönetmenliği usta isim Selçuk Aydemir'e emanet.

13 Temmuz 2023 Perşembe 12:35 - Güncelleme:
Yılın en çok beklenen komedi filmi ‘Güven Bana' 24 Kasım'da vizyonda
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İşler Güçler, Kardeş Payı, Çalgı Çengi ve Düğün Dernek gibi başarılı işlere imza atmış Selçuk Aydemir'in yazıp yönettiği Cihangir Ceyhan, Okan Cabalar, Ufuk Bayraktar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım ve Pelin Karahan'ın başrollerini paylaştığı komedi türündeki "Güven Bana" 24 Kasım'da vizyona girecek.

Yılın en iddialı filmlerinden olan 'Güven Bana'nın hikâyesi şöyle: 'Özcan' ve 'Sercan', tefeciye olan senet borçlarını ödemek için 'Müslüm' dayılarının kendilerine olan 150 bin TL borcunu almaya giderler. 'Müslüm', parayı vermek için elini cebine attığı an kalp krizi geçirir ve ölür. 'Müslüm'ün cebinde onlara ait para vardır ama henüz çıkarıp vermemiştir. Parayı dayılarının cebinden aldıkları gibi tefeciye borç ödemesine giden kardeşleri büyük bir sürpriz beklemektedir, çünkü para sahtedir. Sahte paradan kurtulmanın yolunu, aldıkları yere bırakmak olarak gören kardeşler, cenaze evine parayı ölen dayılarının ceket cebine koymak için gelirler ve geri dönüşü imkansız bir maceraya girmiş olurlar.

Sinemaseverler tarafından heyecanla beklenen Güven Bana'da ilk defa bir komedi filminde oynayan ünlü oyuncular Cihangir Ceyhan ve Ufuk Bayraktar'ın performansları da merak edilenler arasında.

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