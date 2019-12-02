Yıllar sonra Plastik Aşklar’da

Usta oyuncu Oya Başar ve Begüm Birgören’in başrollerini paylaştığı, ‘Plastik Aşklar’ Türkiye turnesine devam ediyor.

‘Plastik Aşklar’ ın galası 3 Aralık Salı akşamı İstanbul Baba Sahne’de gerçekleşecek. Oyun, eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, elit ama bir o kadar da alaturka Alev’le (Oya Başar), çekingen ve saf Sezen’in (Begüm Birgören) yüzleşmelerini, gelgitlerini, hayatla, kendileriyle hesaplaşmalarını konu ediniyor.