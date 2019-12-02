Yıllar sonra Plastik Aşklar’da
Bir dönem (90’lı yıllar) televizyonda fırtınalar estiren ‘Olacak O Kadar’ adlı skeçlerle ününe ün katan sanatçı Oya Başar uzun bir aradan sonra tiyatro sahnelerine döndü.
Usta oyuncu Oya Başar ve Begüm Birgören’in başrollerini paylaştığı, ‘Plastik Aşklar’ Türkiye turnesine devam ediyor.
‘Plastik Aşklar’ ın galası 3 Aralık Salı akşamı İstanbul Baba Sahne’de gerçekleşecek. Oyun, eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, elit ama bir o kadar da alaturka Alev’le (Oya Başar), çekingen ve saf Sezen’in (Begüm Birgören) yüzleşmelerini, gelgitlerini, hayatla, kendileriyle hesaplaşmalarını konu ediniyor.
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