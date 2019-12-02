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Yıllar sonra Plastik Aşklar’da

Bir dönem (90’lı yıllar) televizyonda fırtınalar estiren ‘Olacak O Kadar’ adlı skeçlerle ününe ün katan sanatçı Oya Başar uzun bir aradan sonra tiyatro sahnelerine döndü.

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Usta oyuncu Oya Başar ve Begüm Birgören’in başrollerini paylaştığı, ‘Plastik Aşklar’ Türkiye turnesine devam ediyor. 

‘Plastik Aşklar’ ın galası 3 Aralık Salı akşamı İstanbul Baba Sahne’de gerçekleşecek. Oyun, eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, elit ama bir o kadar da alaturka Alev’le (Oya Başar), çekingen ve saf Sezen’in (Begüm Birgören) yüzleşmelerini, gelgitlerini, hayatla, kendileriyle hesaplaşmalarını konu ediniyor.

Türk yolculara skandal muamele!

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