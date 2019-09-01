27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

KÜLTÜR SANAT

  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Vücudun en gizemli organı beyin, kararlarımızı nasıl veriyor?

Domingo Yayınları, David Eagleman’ın beynin gizemli yapısına dair yazdığı “Beyin Senin Hikayen” eserini kitapseverlerin beğenisine sundu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Domingo Yayınları, David Eagleman’ın insanı kendi içindeki kozmosa doğru hızlı bir yolculuğa çıkaran “Beyin Senin Hikayen” eserini, Zeynep Arık Tozar çevirisiyle kitapseverlerin beğenisine sundu.
 
Beynin gizemli yapısına değinen ve altı bölümden oluşan “Beyin Senin Hikayen” kitabı, “Gerçek nedir? Nasıl karar veririz? Beyinin işleyişi nasıldır? Teknoloji insan olmayı değiştirir mi?” gibi sorulara yanıt veriyor.
 
“BEYNİN YAPISI KENT YAPISINA BENZER”
 
 
Kitaba göre insanlarla yaptığımız günlük konuşmalardan kültür birikimlerine kadar yaşamımız boyunca kazandığımız bütün deneyimler, beynimizdeki mikroskobik ayrıntılarını biçimlendirir. Nöral açıdan bakıldığında kim olduğunuz, nerede bulunmuş ve neler yapmış olduğunuza bağlıdır.
 
“Tıpkı bir kentte olduğu gibi beynin bir bütün olarak işleyişi de sayısı bileşenin birbirleriyle bir ağ aracılığıyla kurdukları etkileşimin sonucudur. Beynin her bir bölgesinde ‘falanca bölge, falanca iş yapar’ gibilerinden belirli bir işlev atama eğilimi karşımıza sık çıkar. Ama beyinsel işlevler, sınırları belirgin bir modüller topluğundaki etkinlik toplamı olarak ele alınamaz.”
 
“BEYNİN İŞLEYİŞİNDE NİHAİ VARIŞ NOKTASI YOKTUR”
 
Beynin yorulmak bilmeden biçim değiştirdiğini söyleyen yazar, sahip olduğu devreler sisteminin sürekli olarak kurulduğunu belirtir. Ona göre deneyimleriniz benzersiz olduğundan, beyninizdeki nöral ağların içerdiği geniş ve ayrıntılı örüntüler de benzersizdir. Beyniniz yaşamınız boyunca değişmeye devam edeceğinden, kimliğiniz de aslında yer değiştiren bir hedeften farksızdır; nihai varış noktası yoktur.
 
RENKLER GERÇEKTEN VAR MIDIR?
 
“Rengin, çevremizdeki dünyanın temel bir özelliği olduğunu düşünürüz; ama dış dünyada renk diye bir şey yoktur aslında. Elektromanyetik ışınım bir nesneye çarptığında, bir kısmı nesneden seker ve gözlerimiz tarafından yakalanır. Dalga boyu kombinasyonlarından milyonlarcasını ayırt edebiliriz; ama bunların renge dönüştüğü tek yer, kafamızın içidir. Renk dediğimiz şey, çeşitli dalga boyları için yaptığımız ve yalnızca içsel dünyamızda varlık bulan bir yorumdan başka bir şey değildir.”
 
Domingo Yayınları’ndan çıkan David Eagleman’ın kaleme aldığı “Beyin Senin Hikayen” kitabı, beynin gizemli yapısı ve insanın çevresel algısı üzerine okuma yapmak isteyen okurlar için keyifli kaynak olacaktır.

Müthiş gelişme! İşte Akıncı´nın motorlarının ilk çalışma anı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Teröristlere darbe üstüne darbe!

Teröristlere darbe üstüne darbe!

Netanyahu söz verdi... İşgal ve zorbalığa doymuyor

Netanyahu söz verdi... İşgal ve zorbalığa doymuyor

150 yıllık küpü kumbaraya çevirdi! İçinden çıkan rakma inanamadı

150 yıllık küpü kumbaraya çevirdi! İçinden çıkan rakma inanamadı

5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Türkleri aşağılamaya çalışan Fransız polisine dersini böyle verdi

Türkleri aşağılamaya çalışan Fransız polisine dersini böyle verdi

Bu yolu gören hayrete düşüyor! Araçlar kendi kendine rampa çıkıyor

Bu yolu gören hayrete düşüyor! Araçlar kendi kendine rampa çıkıyor

Lübnan'ın Osmanlı ile ilgili ağır hakaretine tepki yağdı

Lübnan'ın Osmanlı ile ilgili ağır hakaretine tepki yağdı

Vahşet! Onlarca kişi doktoru öldüresiye dövdü

Vahşet! Onlarca kişi doktoru öldüresiye dövdü
 

POPÜLER HABERLER

Müthiş gelişme! İşte Akıncı´nın motorlarının ilk çalışma anı

Müthiş gelişme! İşte Akıncı´nın motorlarının ilk çalışma anı

İkinci el otomobil almanın püf noktaları

İkinci el otomobil almanın püf noktaları

Türk zırhlısı Avrupa'nın kapısını açtı

Türk zırhlısı Avrupa'nın kapısını açtı

2'nci Abdülhamid döneminde yapıldı! Cep telefonu sistemine benziyor

2'nci Abdülhamid döneminde yapıldı! Cep telefonu sistemine benziyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA