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Kültür Sanat

Yılmaz Öztuna için yazılan kitap beğeni topladı

Yazar Yağmur Tunalı'nın 'Ömründe Ömürler Yaşadı Yılmaz Öztuna' kitabı okuyucularla buluştu. Eser büyük beğeni kazandı.

7 Eylül 2024 Cumartesi 15:24 - Güncelleme:
Yılmaz Öztuna için yazılan kitap beğeni topladı
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Tarihçi Yılmaz Öztuna'yı anlatan, Yazar Yağmur Tunalı'nın kaleminden "Ömründe Ömürler Yaşadı Yılmaz Öztuna" kitabı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle geçen ay kitapçılarda yerini aldı.

Tunalı'nın Öztuna'yı yakından tanımasının ötesinde, aralarındaki sevgi ve hürmet bağının kitabı farklı bir boyuta taşıdığına dikkat çekiliyor.

Tarihçi Yılmaz Öztuna'nın torunu Aybars Öztuna, "Yağmur Tunalı'nın eseri, büyükbabamın kişiliğini ve ruhunu yansıtır niteliktedir. Basıldığı günden itibaren bugün itibariyle üçüncü kez okudum ve Yağmur Tunalı'ya bu kıymetli eseri bizlere kazandırdığı için şükranlarımı sunmak zorundayım." ifadelerini kullandı.

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