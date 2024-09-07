Yılmaz Öztuna için yazılan kitap beğeni topladı

Tarihçi Yılmaz Öztuna'yı anlatan, Yazar Yağmur Tunalı'nın kaleminden "Ömründe Ömürler Yaşadı Yılmaz Öztuna" kitabı Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle geçen ay kitapçılarda yerini aldı.

Tunalı'nın Öztuna'yı yakından tanımasının ötesinde, aralarındaki sevgi ve hürmet bağının kitabı farklı bir boyuta taşıdığına dikkat çekiliyor.

Tarihçi Yılmaz Öztuna'nın torunu Aybars Öztuna, "Yağmur Tunalı'nın eseri, büyükbabamın kişiliğini ve ruhunu yansıtır niteliktedir. Basıldığı günden itibaren bugün itibariyle üçüncü kez okudum ve Yağmur Tunalı'ya bu kıymetli eseri bizlere kazandırdığı için şükranlarımı sunmak zorundayım." ifadelerini kullandı.