Yitik Zaman’ın peşinde

Ressam Cemal Toy’un farklı zamanlarını kapsayan resimlerden hazırladığı “Yitik Zaman” sergisi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Hoca Ali Rıza, Süheyl Ünver ve Ahmet Yakupoğlu şehirlerimizin büyük bir kısmını resimle kayıt altına almış önemli ressamlarımızdır” dedi. Arısoy, Cemal Toy’un bu ressamların izinden giderek serinin yeni mensubu olacağını ifade etti. Sergi, 1 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.

Portre Cemal Toy

İstanbul’un dünden bugüne kültürel dokusunu resimlerinde geleneksel ve modern bir üslupla yansıtan Cemal Toy, 1969’da Kütahya’da dünyaya geldi. 1991’de Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan Toy, yurt içi ve yurt dışında 17 karma sergiye katılımının yanı sıra 11 kişisel sergi açtı.