Yönetmen Can Ulkay'dan yıllar sonra gelen Ayla filmi itirafı: ''İsmail Hacıoğlu, hüngür hüngür ağladı''

10. Kısa'dan Hisse Kısa Festivali kapsamında Tek Plan Masa etkinliğine katılan Can Ulkay, program öncesi Sormam Lazım programında Merve Yılmaz Oruç'un sorularını cevapladı. Mesleğe reklam yönetmeni olarak başlayan ve sinemaya 2015 yılında Sarıkamış Çocukları filmi ile adım atan Can Ulkay ilk göz ağrı Ayla filminini yıllar sonra yeniden anlatı. Türkiye'nin Oscar aday adayı filmi Ayla'nın hazırlık süreci ve çekim aşamalarıyla ilgili konuşan Ulkay, İsmail Hacıoğlu'nun hüngür hüngür ağladığı sahneyi anlattı. "Ayla filminde değiştirmek istediğiniz bir sahne var mı? " sorusuna ise dikkat çeken bir cevap verdi: "Değiştirmek istediğim sahne şöyle; Kimseye haksızlık etmek istemem ama seyirci İsmail Hacıoğlu ile Kim'i çok benimsedi. Sonra hikâye gereği yıllar geçti. Orada da çok değerli sanatçılar oynadı. Ama orası biraz koptu sanki. Her seyrettiğimde bunu hissediyorum. Keşke olmasın dediğim bir yer değil ama keşke kurguda değiştirebilsek dediğim bir ikinci bölümdü."

"MÜSLÜM FİLMİ İLE İLGİLİ BAZI ELEŞTİRİLER ALDIK"

Gişede 5 milyondan fazla bir gişe elde ederek büyük bir kitleye ulaşan Ayla filminde kendisini en çok etkileyen sahneyi de söyleyen Ulkay şöyle devam etti: "En çok etkilendiğim sahne ayrılık sahnesiydi. Aylarca duygusal bir ortam oluşturuldu. Kim'de sette pişmişti. Sahnede İsmail, hüngür hüngür ağladı. Küçük kızı susturamadık."

Müslüm filmi ile ilgili bazı eleştiriler aldığına da değinen Can Ulkay, şu an bir içerik platformundan izleyici ile buluşan Lefter: Bir Ordinaryüs Hikâyesi filminin de sadece bir futbol filmi olmadığını ve o dönemi de yansıttığını söyledi.

"ÇAĞATAY ULUSOY, BİNBİR SURATTIR"

Vizyonda yer alan ve başrollerinde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Uykucu filminde keyifle çalıştığını söyleyen Can Ulkay, Çağatay Ulusoy hakkında övgü dolu sözler aktardı. Kağıttan Hayatlar filminde de Çağatay Ulusoy ile birlikte çalıştığını hatırlatan Can Ulkay, Uykucu filmi ve ünlü oyuncuyla ilgili şunları söyledi: "Uykucu güzel ve değişik bir hikaye... Çağatay ile daha önce Kağıttan Hayatlar filminde de çalışmıştık. O filmde güzel izlendi. Çağatay, iyidir... Hem çok seviliyor karakter olarak hem de iş disiplini yüksek. Ben ona 'binbir surat' diyorum. Her filmde başka bir karaktere girmeyi seviyor. Kısa süre çalışabildik, Uykucu filmi için. Eşref Rüya setinden dolayı. Çalışkan isimlerle çalışmak oyuncu ve ekipler için iyidir. Çağatay da böyledir..."

"NURİ BİLGE CEYLAN'A HAK VEREBİLİRİM"

Yönetmenin oyuncuya müdahelesi olabileceğini söyleyen Can Ulkay, Nuri Bilge Ceylan ve Bennu Yıldırımlar arasında Ahlat Ağacı zamanında geçen konuşma hakkında da yorum yaptı. Fazla konsantrasyonun iyi olmadığını dile getiren Ulkay, yeni biyografi filmlerinin hazırlığı içinde olduğunu da sözlerine ekledi.