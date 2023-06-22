Yunanlar da kabul etti: Türkiye'ye ait

Areda Survey araştırma şirketinin yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla iki ülkede eş zamanlı yaptığı ankete göre, Yunanların yüzde 37,3'ü baklavanın Türkiye'ye özgü olduğu düşüncesinde, yüzde 62,7'si ise Yunan tatlısı olduğuna inanıyor.

Türkiye'de baklavanın Türk lezzeti olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 95,4.

- YUNANLAR CEVİZLİ, TÜRKLER FISTIKLI BAKLAVA SEVİYOR

Türklerin yüzde 56,5'i baklavayı fıstıklı tercih ediyor, geri kalanı cevizli seviyor.

Yunanlarda ise durum tersi. Katılımcıların yüzde 56,9'u daha çok cevizli baklavayı tercih ediyor.

- AB'DEN TESCİLLİ İLK ÜRÜN

Türkiye'den baklavanın tesciline yönelik ilk adım, 2009'da Gaziantep Sanayi Odası tarafından atılmıştı.

Değerlendirmeler sonucu AB, Gaziantep baklavasına 2013'te coğrafi işaret tescili vermişti. Böylece baklava, Türkiye'den tescil edilen ilk ürün olmuştu.