''Yunus Çocuk'' 2 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak

Türk-İran ortak yapımı filmin Kanyon AVM'deki basın gösterimine, film ekibinin yanı sıra animasyonun Türkçe seslendirmesini yapan sanatçılar da katıldı.



Gösterim öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan senarist ve yönetmen Mohammed Kheirandish, karakter tasarımında da yer aldığı filmin, denizde yunuslarla büyüyen bir çocuğun hikayesini anlattığını ve mesajının dünyada barış olduğunu söyledi.

Başka ülkelerle görüşmenin, tartışmanın ve ortak işler yapmanın önemli olduğunu kaydeden Kheirandish, Türkiye ile İran'ın iyi birer komşu olduğunu, kültürlerinin birbirine çok benzediğini bu nedenle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Kheirandish, çocuklar için üzerinde çalıştıkları 3 yeni animasyon film projeleri olduğunu sözlerine ekledi.

- "ÇOK EĞLENEREK KONUŞTUM, İNANILMAZ KEYİF ALDIM"

Filmde "Kaptan Nubar" karakterini seslendiren Ali Nuri Türkoğlu, çocuk filmlerini çok önemsediğinin altını çizerek, "Yunus Çocuk da Türkiye'de bu kadar özenli, bu kadar temiz, pedagoglarıyla, dramaturjisiyle, çizimleriyle, modellemesiyle, her şeyiyle çok özel çalışılan işlerden biri oldu." dedi.

Nubar'ın çok eğlenceli olduğunu aktaran Türkoğlu, "Çok eğlenerek konuştum. İnanılmaz keyif aldım. Yıllar evvel bir kanala 250 kadar masal okumuştum. Benim çok da sevdiğim bir şeydir bu." ifadelerini kullandı.

Türk-İran ortak yapımı filmin, sanatın ve kültürün birleştirici gücünün önemini bir kez daha gösterdiğine işaret eden Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim kaç bin yıllık komşumuzla beraber sanat üzerinden buluşuyoruz. Bence önemli tarafı da bu. İran bu işte gayet iyi çünkü yıllardır bu işleri yapıyorlar. Minyatürden gelme bir gelenekleri var ve modellemede gayet iyiler. Bir geçmişleri ve deneyimleri var. Bizim de hikaye anlatıcılığımız çok kıymetli. Bunlar birleşince ortaya güzel bir şey çıktı. Bu nedenle daha fazla önemsiyorum."

Türkoğlu, iyi bir animasyon izleyicisi olduğunu ve seslendirmesinde yer almasa da filmi izlemek isteyeceğine dikkati çekerek, "Bu bir ışık olsun, böyle uluslararası işlerde, büyük ortaklıklarla, daha büyük işler yapabileceğimizi, bundaki bereketi görmüş oluruz." diye konuştu.

- "DUBLAJ STÜDYOSUNA GİRDİĞİMDE ÇOK HEYECANLIYDIM"

Filmde "Yunus Çocuk" karakterini seslendiren 12 yaşındaki Ömer Faruk Çalışkan, bir ses kaydı için gittiklerinde filmin afişini gördüğünü ardından seslendirme için seçildiğini aktardı.

Çalışkan, daha önce de çocuk filmlerinde ve çeşitli yapımlarda sesiyle yer aldığını söyleyerek, "Dublaj stüdyosuna girdiğimde çok heyecanlıydım. Zaten etrafımızda da pankartlar asılıydı. Mikrofonla baş başa kalmıştım ve çok heyecanlıydım. Çok da güzeldi." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Seslendirme yaparken zorlanmadığını ve kayıtların çok kolay geçtiğini vurgulayan Çalışkan, "Filmin hikayesi çok güzel. İnşallah devamı gelir. Zaten çocuklara özgü bir film. Çocuklara tavsiye ediyorum, gelsin izlesinler. Çok beğenecekler." ifadelerini kullandı.

- "ÇOCUK FİLMLERİNDE EN DOĞRU DUYGUYU VERMEK GEREKİYOR"

Seslendirme sanatçısı ve YouTube içerik üreticisi Uras Benlioğlu, filmde kirpi balığını seslendirdiğine işaret ederek, şu bilgileri verdi:



"Daha önce de seslendirme projelerinde bulundum ama daha çok haber seslendirmeleriydi. Burada farklı bir deneyim olduğu için biraz heyecanlıyım. Daha önce film seslendirmesini profesyonel olarak yapmamıştım. Bu beni biraz korkutuyordu ama sağ olsunlar yapımcılar, karakteri benle özdeşleştirmiş ve bana da bu konuda çok yardımcı oldular."

Çocuk filmi olması dolayısıyla seslendirmenin çok daha önem kazandığını vurgulayan Benlioğlu, "Özellikle çocuk filmlerinde en doğru duyguyu vermek gerekiyor. Çocuklar duyguyu hemen kapıyor çünkü. Umarım başarmışımdır." dedi.

Benlioğlu, çocukları filmi izlemeye davet ederek, "Ben iki çocuk babasıyım ve bu filmin senaryosunu ilk okuduğum an, 'Bu tam bir çocuk filmi.' dedim. Çocuklarla yetişkinlerin beraber rahatlıkla izleyebileceği bir film. Çok da güzel bir senaryosu var, çok da bizden. O yüzden rahatlıkla filmle gelip izleyebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

- FİLM HAKKINDA

Filmin yapımcılığını Mohammed Hamedani, Hüseyin Kuyulu ve Hossein Raghebi üstendi.

Senarist ve yönetmen koltuğunda Mohammed Kheirandish'in oturduğu film, Türkçe'ye uyarlanan şarkı ve diyaloglarıyla da dikkati çekiyor.

Filmin seslendirmelerini, usta oyuncu ve seslendirme sanatçıları Burak Sergen, Yetkin Dikinciler, Osman Doğan, Selen Öztürk, Esra Bilgiç, Ali Nuri Türkoğlu, Rüzgar Aksoy, Atilla Şendil, Zeynep Kankonde, Uras Benlioğlu, Özge Yağız, Orçun İynemli, Ömer Faruk Çalışkan, Doğu Aytun, Didem Atlıhan, Bedia Ener, Galip Erdal, Dündar Müftüoğlu, Gökmen Bayraktar, Özgür Özdural, Bahtiyar Engin ve Altan Alkan yaptı.

Filmin hikayesi kısaca şöyle:

"Uçak kazası sonucu denize düşen küçük bir bebek, yunuslar tarafından bulunur. Anne yunus Nana onu yavrusu gibi, yavru Kartopu da kardeşi gibi görür. Bir yunus olduğunu sanan ve onlar gibi davranmaya çalışan çocuğun hayatı, Kartopu'nun onu su altında bulduklarını ağzından kaçırmasıyla tamamen değişir. Balıklardan farklı olduğunu hissetmesine rağmen bir türlü durumu tam olarak anlamlandıramayan Yunus Çocuk, Kartopu ve Nana'nın ailesi olmadığını öğrenince gerçek annesini merak eder ve annesini arama serüveni başlar."