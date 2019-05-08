Yurdaer Okur kimdir, nereli, kaç yaşında? Ferhunde Hanımlar Yurdaer Okur dizleri hangileridir?

Meslek hayatı bozunca yer aldığı projelerle sevenlerinin gönlünde taht kuran Yurdaer Okur’un babası Ordu’da yolculuğuna uğurlandı. Ferhunde Hanımlar ile sevenlerinin gönlünde taht kuran Yurdaer Okur’un hayatı sevenleri tarafından merak ediliyor. Yurdaer Okur kimdir, Yurdaer Okur nereli, Yurdaer Okur kaç yaşında? Ferhunde Hanımlar Yurdaer Okur dizleri hangileridir sorularına sevenleri tarafından yanıt aranıyor. Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi "Turizm İşletmeciliği" bölümüne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazanarak oyunculuğa adım atmıştır. Birçok tiyatro oyunu, film ve dizi projesinde yer alan Yurdaer Oku son dönemde Hakan: Muhafız, Nöbet, Şahin Tepesi gibi projelerle çıkışını sürdürmektedir. İşte merak ettiğiniz detayları…

YURDAER OKUR KİMDİR?

29 Ekim 1974'te Rize'de doğdu. Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi "Turizm İşletmeciliği" bölümüne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. Daha Sonra M.S.Ü Devlet Konservatuvar'ında yüksek lisans yaptı. 1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. Daha sonra, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atandı. 2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Diyarbakırlı Gençlere Drama Dersleri verdi. Tiyatro aktörlüğünün dışında, Sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaktadır.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Babamın Cesetleri : Berkun Oya - Krek - 2012

Ölümü Yaşamak : Orhan Asena - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2010

Yastık Adam : Martin McDonagh - Talimhane Tiyatrosu - 2009

Beş Yıl Geçince : Federico García Lorca - Tiyatro Oyunevi - 2006

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2004

Hortlaklar : Plautus - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2003

Dünyanın Ortasında Bir Yer : Özen Yula - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2003

Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001

Ben Ruhi Bey Nasılım : Edip Cansever - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001

Leenane'in Güzellik Kraliçesi : Martin McDonagh - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000

Ketçaplı Spagetti Rainer Hachfeld - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000

Yalınayak Sokrates : Maxwell Anderson - Dostlar Tiyatrosu - 1999

YÖNETTİĞİ OYUNLAR

Euridice'nin Elleri : Pedro Bloch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012

Ben Feuerbach : Tankred Dorst - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2011

Evlenme ve Daha Birsürü : Anton Çehov - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2006

Benim Güzel Pabuçlarım : Dersu Yavuz Altun - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu - 2004

FİLMOGRAFİ

Nöbet : 2019- (Jandarma Binbaşı Barış Kalender)

Şahin Tepesi : 2018

Hakan: Muhafız : 2018 - (Kemal Erman)

Direniş Karatay : 2017 - (Noyan)

Saruhan : 2016

Yeter : Tarkan Karlıdağ (2015 - 2016)

Kurtlar Vadisi Pusu : Ümit Karaca - 2015

Reaksiyon - 2014

Karadayı : Uluç Bayraktar - 2012-2015

Türkan (Sinema Filmi) : Cemal Şan - 2011

Labirent : Tolga Örnek -2011

Kılıç Günü : Osman Sınav - 2010

Sakarya Fırat : Osman Sınav - 2010

Kısık Ateşte 15 Dakika : Neco Çelik - 2006

Köprü (Dizi) : Çağatay Tosun - 2006

Kabuslar Evi : Uluç Bayraktar - 2006

Gen (Film) : Togan Gökbakar - 2005

Belalı Baldız : 2005

Aşk Oyunu : 2005

Sır Çocukları : Aydın Sayman - 2002

Aslı ile Kerem : 2002

Çifte Bela : 2001

Tatlı Hayat : 2001

Üzgünüm Leyla : 2000

Evdeki Yabancı : 2000

Dadı : 2000

Ferhunde Hanımlar