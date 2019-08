Yusuf, Ali Can’ın hikayesini Amerika’ya anlatacak

Los Angeles’ta Amerikalı ünlü komedyen Paul Rodriguez ile birlikte 3 ay oynadığı Steambath (Sauna)’in ardından bağımsız tiyatro sahnesinde adından sıkça söz ettiren Yusuf Yıldız, senaryosunu yazdığı Not That Illegal’da başrol Ali Can karakterine hayat verecek. New York’ta 17 yıldır düzenlenen The Strawberry One-Act Festival’de yarışacak olan oyunun 20 dakikalık versiyonu 16-29 Eylül tarihleri arasında New York Broadway’de New York Tiyatro Caddesi’nde seyirciyle buluşacak. “Oyun yazarlarının American Idol’ı” olarak bilinen festivalde Yusuf Yıldız, 30 oyun içerisinde en iyi oyun, en iyi erkek oyuncu, en iyi yönetmen, en iyi yazar kategorilerinde yarışacak.

BİR GÖÇMEN HİKAYESİ

Yıldız’ın yazdığı Not That Illegal tiyatro oyununda Amerika’da Türk göçmen Ali Can’ın 10 yıl Amerika’da yaşamasının ardından yakın arkadaşının ikna etmesiyle ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS)’ne karşı yaptığı riskli planı anlatılıyor. Türk bir yazarın yazdığı ve başrolde bir Türk’ün olacağı bu oyun için Yusuf Yıldız şöyle diyor: “İlk ağızdan bu hikâyenin anlatılmasını çok değerli buluyorum. Komedi türünde olması birçok göçmenin de kendisinden bir şeyler bulurken gülmesine imkân sağlayacak”

MÜHENDİS VE OYUNCU

Peki Yusuf Yıldız kimdir? İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans için Houston Üniversitesi’ne burslu kabul edildi. Hem bilgisayar bilimleri yüksek lisansını tamamlamasının ardından okulda araştırma asistanlığı görevini üstlendi. Bu sırada Dallas’ta bulunan KD Studio’da iki yıl yazarlık ve oyunculuk eğitimi aldı. Lise dönemlerinde amatör olarak yaptığı oyunculuk ve yazarlığa Amerika’da da hobi olarak devam etti. Beş yıldır hobisine ağırlık veren bir yandan bilgisayar mühendisi olarak Los Angeles’ta çalışan Yıldız’ın amacı ise tam zamanlı oyunculuk yapmak. “Amerika’daki temsillerinin ardından Ali Can karakterini anadilimde de oynayarak bu konuda insanların fikir sahibi olmasını çok isterim” diyen Yusuf Yıldız’ın en büyük hayali kendi anadilinde de bu oyunu oynamak.