Yusuf Yiğit Duman, Filistin'e teşekkür etti

Yusuf Yiğit Duman, sahne adıyla Yiğit Duman Geçtiğimiz günlerde İngilizce albümü öncesinde yayınlayacağından bahsettiği iki ayrı single "Pack Your Bag" ve "Vibes Is Tight" arasından 'Vibes Is Tight'ı 16 Eylül 2022'de SoundCloud'da yayınladı. Ünlü Rapçi single'ın bütün platformların hepsinde 26-27 Eylül tarihlerinde yer alacağını söylerken, aynı zamanda 16-20 Eylül aralığındaki SoundCloud şarkı istatistiklerini paylaştı.



Dünya çapında hayran kitlesine sahip olan Türk Rapçi Yiğit Duman, istatistikleri paylaşırken İsrail'in ismini silerek "Palestine" şeklinde adlandırdı.

4 GÜNDE 500.000 DİNLENME



Henüz 1 günde 200.000'i aşan, 4 günde ise 500.000 civarına gelmiş ve hızla sayılarının arttığı bir şarkı dinlenmesine sahip 'Vibe Is Tight'ın ardından Yusuf Yiğit Duman'ın hayranları daha şimdiden 20 Ekim'de yayınlanacak olan diğer bir single 'Pack Your Bag'e odaklanmış durumdalar. Aynı şekilde 'Vibe Is Tight'ın 26-27 Eylül'de tüm platformlara çıkmasına da.

Rapçi Yiğit Duman, 'Pack Your Bag' single'ından sonra "Yusuf Yiğit Duman, Sincerely" albümüyle beraber ilk defa tamamı İngilizce şarkılardan oluşan bir Rap albümüyle Hollywood'a giriş yapan ilk Türk Sanatçı olmuş olacak.

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ŞARKILAR SÜREKLİ YAYINLANACAK



Geçtiğimiz günlerde yeni projelerine de durmadan çalıştıklarını ve çoğu zaman uyumadığını, ekip olarak da birçok kez uyumadıklarından bahseden başarılı sanatçı Yiğit Duman, seri üretime geçiş yaptığını belli ederek hem "Bana Anlatma" albümünden yayınlanmayan şarkıların yakında yayınlanacağını hem de hem Türkçe hem İngilizce şarkıların yayınlanacağını söylemişti.

Bunun beraberinde ise "Yusuf Yiğit Duman, Sincerely" İngilizce albümünün yayınlanacağını aktarmıştı.