''Yüz'de Yüz Birlikte Var Olmak'' sanatseverle buluştu

100 sanatçının ürettiği özgün eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında "Yüz'de Yüz Birlikte Var Olmak" sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) açılan sergideki resim ve heykel çalışmaları, birlikte var olmak, toplumsal uyum, hoşgörü, saygı, iş birliği ve empati gibi değerleri işliyor.

Etkinliğe ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan sergi yöneticisi Beste Gürsu, AKM'nin 2021'deki açılışının ardından "birlikte var olmak" temasını işlemeye başladıklarını belirterek, "AKM'nin uluslararası platformda dünyanın en önemli kültür merkezlerinden biri olması sebebiyle kucaklayıcı kimliğine bir katkı sağlayarak birlikte var olmak bir marka değerine ulaşmış durumda. Bu ikinci etkinliğimiz, umarım bundan sonra da devam eder." dedi.

Gürsu, serginin Cumhuriyetin 100. yılına atfen hazırlandığının altını çizerek, "Proje kapsamında farklı jenerasyonlardan ve çağdaş sanatın farklı disiplinlerinden 100 sanatçı bir araya geldi." diye konuştu.

"100 SANATÇI, 256 ESER"



Projeye katılan sanatçıların tuval bazında 60x60 santimetre eserler ürettiklerini vurgulayan Gürsu, "Sanatçılarımızın hepsi anonim nitelikte eser üretti yani herhangi bir ünlüye ait eserler değil. Bu, onların sanatlarındaki olgunluğu ve yansıtmak istediği kimlikleri bize en iyi şekilde gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Beste Gürsu, projeye dahil olan heykellerin ise tamamen figüratif çalışmalar olduğuna vurgu yaparak, heykellerin bir kısmının AKM Galeri'de, bir kısmının da AKM'nin dış mekanlarında izlenebileceğini söyledi.

100 sanatçının ürettiği 256 eserin görülebildiği sergi, 30 Ekim'e kadar AKM'de ziyarete açık olacak.