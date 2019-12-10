Zalimi alkışlayıp ödül verdiler... Nobel kendinden utan!
Bosna’daki soykırımı inkar eden Peter Handke’nin Nobel’e layık görülmesi, önceki tartışmaları hatırlattı. Zmar lideri Aung San Suu Çii de Nobel alanlar arasında.
Bosna Hersek’te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa Soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke’nin bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmesi, geçmişte verilen tartışmalı ödülleri hatırlattı.
OBAMA BİLE ŞAŞIRDI
Kosova’da savaş sürerken yayımlanan bir makalesinde “Sırpları destekliyorsanız, ayağa kalkın.” ifadelerini dahi kullanan Handke’ye “Nobel” gibi önemli bir ödülün verilmesi, sadece Boşnak ve Arnavutların değil, uluslararası kamuoyunun da tepkisini çekti. Nobel denilince, insanların hafızalarında yer eden tartışmalı kararlar arasında 2012’de Avrupa Birliğine (AB) Nobel Barış Ödülü verilmesi de yer alıyor. Eski ABD Başkanı Barack Obama’nın da 2009’da Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmesi dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmış, ödül Obama’nın kendisini de şaşırtmıştı. Komite Obama’nın yaptıklarıyla bu ödülü hak ettiğini savunsa da Obama’nın özellikle Irak ve Afganistan’daki politikaları tepki çekmişti. Nobel Barış Ödülü’ne 2004’te layık görülen Afrikalı çevre eylemcisi Wangari Maathai ismi de tartışmalara konu oldu. Eski ABD’li siyasetçi Henry Kissinger ise Vietnam Savaşı’nın sona ermesindeki katkısı nedeniyle bu ödülü almıştı. Ancak Kissinger, savaşın sürdüğü ve barışın sağlanmadığı tepkileriyle karşılaşmıştı.
Nobel Barış Ödülü’ne 1991’de layık görülen Myanmar lideri Aung San Suu Çii, özellikle Arakanlı Müslümanlara yönelik zulme sessiz kalması dolayısıyla tepkilere maruz kaldı. Suu Çii, on binlerce insanın vatanından edilmesine, binlercesinin hayatını kaybetmesine karşı sessiz kaldığı halde Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü. Suu Çii’nin, Arakanlı Müslümanların öldürülmesinde gösterdiği tutum nedeniyle birçok ödülü elinden alınırken, Nobel Komitesi ödülün geri alınmayacağını açıklamıştı.
Peter Handke, dün düzenlenen törenle ödülünü aldı. Ödül, Bosna’da bir AVM’nin duvarına yansıyan ‘Shame on you’ (Kendinden utan) yazısıyla protesto edildi.
KİMİN SUÇLU OLDUĞUNU BİLİYORUZ
• Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Bosna’da yaşanan soykırımı inkar eden birinin Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmesi insanlık adına utanç verici; en iyimser yorumla, derin bir hafıza kaybının yansımasıdır. Biz bu insanlık suçunu unutmayacağız, çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.
• Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: Müslümanların uğradığı insanlık dışı muameleyi ve katliamı yücelten bir akıl hastasına İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin yıl dönümünde ödül vermeyi planlayan Batı, insanlıktan nasibini almadığını bir kez daha ispatlamıştır.
• 1992-95 yıllar arasında Bosna’da yaşanan soykırımı inkar eden ve dönemin Sırp liderlerini alkışlayan Peter Handke’ye, üstelik 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde Nobel verilmesine tepkiler sürüyor.
• Bosna’daki savaşta (1992-1995) bölgede görev yapmış çok sayıda ünlü gazeteci ve foto muhabiri o döneme ait görseller ve mesajlar paylaşarak, bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü’nün Srebrenitsa’daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesine tepki gösterdi.
• CNN editörü Christiane Amanpour: Srebrenitsa’daki soykırımda öldürülenlerin defnedildiği anıt mezardan çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Oradaydım. Hepimiz kimin suçlu olduğunu biliyoruz.
• Uluslararası Sanat Platformu Derneği (USAP) Başkanı Doç. Dr. Bünyamin Aydemir: Bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü, bir yandan dünyada hızla artan İslamofobiye hizmet ederken bir yandan da katillerin ve canilerin meşrulaştırılmasına araç kılındı. Söz konusu ödül, Nobel tarihinin en büyük skandallarından biri oldu.
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