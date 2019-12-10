Zalimi alkışlayıp ödül verdiler... Nobel kendinden utan!

• Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: Bosna’da yaşanan soykırımı inkar eden birinin Nobel Edebiyat Ödülü’ne layık görülmesi insanlık adına utanç verici; en iyimser yorumla, derin bir hafıza kaybının yansımasıdır. Biz bu insanlık suçunu unutmayacağız, çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.

• Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: Müslümanların uğradığı insanlık dışı muameleyi ve katliamı yücelten bir akıl hastasına İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabul edilişinin yıl dönümünde ödül vermeyi planlayan Batı, insanlıktan nasibini almadığını bir kez daha ispatlamıştır.

• 1992-95 yıllar arasında Bosna’da yaşanan soykırımı inkar eden ve dönemin Sırp liderlerini alkışlayan Peter Handke’ye, üstelik 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde Nobel verilmesine tepkiler sürüyor.

• Bosna’daki savaşta (1992-1995) bölgede görev yapmış çok sayıda ünlü gazeteci ve foto muhabiri o döneme ait görseller ve mesajlar paylaşarak, bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü’nün Srebrenitsa’daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesine tepki gösterdi.

• CNN editörü Christiane Amanpour: Srebrenitsa’daki soykırımda öldürülenlerin defnedildiği anıt mezardan çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Oradaydım. Hepimiz kimin suçlu olduğunu biliyoruz.

• Uluslararası Sanat Platformu Derneği (USAP) Başkanı Doç. Dr. Bünyamin Aydemir: Bu yılki Nobel Edebiyat Ödülü, bir yandan dünyada hızla artan İslamofobiye hizmet ederken bir yandan da katillerin ve canilerin meşrulaştırılmasına araç kılındı. Söz konusu ödül, Nobel tarihinin en büyük skandallarından biri oldu.