Zamanda Tutsak (Old) filminde geçen 'My uncle doesn't like the coral' ne demek?

Netflix'in 2021 yapımı filmi Zamanda Tutsak filmini izleyenler filmin sonunda otel sahibinin yeğeninin Trent'e yazdığı notun ne anlama geldiğini sorguluyor. Filmde bir ailenin gittikleri plajda anlam veremedikleri bir şekilde hızla yaşlanmalarını konu alıyor. Filmde otel sahibinin yeğeni çocuğun tatilci ailenin çocuğu Trent'e verdiği şifreli nottaki 'My uncle doesn't like the coral' cümlesinin ne anlama geldiği merak ediliyor. İşte Zamanda Tutsak (Old) filminde geçen 'My uncle doesn't like the coral' cümlesinin anlamı

'MY UNCLE DOESN'T LİKE THE CORAL' NE DEMEK?



Filmde otel sahibinin yeğeni olan çocuğun Trent'e verdiği kağıtta yazan 'My uncle doesn't like the coral' şifreli notu, Trent ve ablası Maddox'un hayatını kurtarmıştı.

İngilizce 'My uncle doesn't like the coral' cümlesi, "Amcam mercanı sevmez" ya da "amcam mercanları sevmez" anlamına geliyor. Tutsak kaldıkları sahilden çıkamayan 2 kardeş, bu not sayesinde mercanlara kadar yüzüp kurtulmuştu.

Senaryosu Pierre Oscar Levy ve Frederik Peeters'e ait olan Zamanda Tutsak (Old) filmi; The Sixth Sense (Altıncı His/1999), Signs (İşaretler/2002) ve The Village (Köy/2004) filmleriyle kendi şöhretini ve sinemasının temellerini oluşturan yönetmen M.Night Shyamalan'ın son hikayesidir.

ZAMANDA TUTSAK (OLD) KONUSU



Zamanda Tutsak, tatil için gittikleri tenha bir kumsalda beklenmedik durumlarla karşılaşan bir ailenin hayatına odaklanıyor. Bir aile, hem dinlenmek hem de eğlenceli zaman geçirebilmek için tropik bir tatile gitmeye karar verir. Geldikleri plaj oldukça kuytudadır ve aile birkaç saatliğine burada dinlenir. Ancak sonra beklenmedik bir şey olur. Aile, plajın anlam veremedikleri bir şekilde hızla yaşlanmalarına neden olduğunu ve hayatlarının sadece bir güne indirgendiğini keşfeder.