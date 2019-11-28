‘Zamanın Mirası’ Şanlıurfa’da

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Yıldız Sarayı Vakfı tarafından yürütülen “Göbeklitepe: İnsanlık Tarihi Yeniden Yazılıyor” projesi kapsamında Şanlıurfa Kent Müzesi’nde “Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi” açıldı. 2019 Göbeklitepe Yılı kapsamında düzenlenen ve İzzet Keribar ile Francesco Cicconi’nin çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül katıldı. Ahmet Misbah Demircan, Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemine yerleşen Göbeklitepe’nin bundan sonraki yıllarda da gündemde tutulmasını hedeflediklerini belirtti.

GÜNDEMDE TUTMALIYIZ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan şunları söyledi: “Göbeklitepe Türkiye ve dünya kamuoyunun gündemine ciddi bir şekilde geldi. Bunun üzerinden Şanlıurfa’nın tarihini, turizmini geliştirmek buradaki yerel yöneticilerin elbette Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da hedefinde. Bu iletişimi öncelikle sürdürülebilir kılmak bizim için çok önemli. Şanlıurfa özelinde Göbeklitepe bir kültür değeri olarak, bir turistlik destinasyon olarak sürdürülebilir bir iletişimle dünyanın gündeminde tutulması bizim hedefimiz olmalıdır ve böyle de olacaktır.”

GÖBEKLİTEPE BİR KEŞİF

Yıldız Sarayı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu “Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi”ni Şanlıurfa, İstanbul ve İtalya’da sergilediklerini söyledi. Göbeklitepe’nin tanıtımına uluslararası anlamda katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını aktaran Uslu “Göbeklitepe sadece bir turizm ya da kültür değeri değil. Aslında bir ülkenin marka değerini tek başına geliştirebilecek ve ileri seviyeye taşıyabilecek nitelikte bir keşif” dedi.