 ‘Zarif’ bir ziyaretin karesi

Liseli gençler, kitaplarını severek okudukları Cahit Zarifoğlu’nu eşinden ve çocuklarından dinlediler. Ziyarette Berat Zarifoğlu’nun yanı sıra Ayşe Zarifoğlu, Arife Zarifoğlu ve gelinleri Elif Zarifoğlu da bulundu. Ziyarette bir de sürpriz yaşandı. Öğrencilere eşlik eden Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Vildan Erdoğan, bir arşivde bulduğu aile fotoğrafını Berat Zarifoğlu’na verdi.