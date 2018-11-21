Zarif günlerden bir demet hatıra

Modern Türk şiirinin öncülerinden İlhan Berk’in 100. doğum yıldönümü için hazırlanan “Şiir Her Yerdedir - İlhan Berk 100 Yaşında” sergisi bugün Yapı Kredi Kültür Sanat’ta görücüye çıkıyor. Aynı merkezde bir de Osmanlı tombakları sergisi açılıyor. 21 Kasım-20 Ocak tarihleri arasında ziyaret edilebilecek olan İlhan Berk sergisinde şairin üretim sürecine odaklanılmış altı bölüm yer alıyor.

Sergide İlhan Berk’in Bodrum’da yaşamaya başladığı 1970 yılından itibaren bizzat kullandığı kendi kitaplığı da bulunuyor. Şairin dünyaya açılan penceresi olarak da yorumlanabilecek olan bu kitaplık, izleyiciler tarafından interaktif olarak incelenebilecek.

Öte yandan, Beyoğlu’ndaki Yapı Kredi Kültür Sanat’ın birinci katında bulunan Yapı Kredi Müzesi, “Tombak: Altından Süzülen Zarafet” sergisiyle, Osmanlıların unutulmuş bir sanat dalını ve gizli kalmış bir hazineyi tarih ve sanat meraklılarıyla buluşturuyor.

SARAY ZARAFETİ

Sergide, başta Yapı Kredi Koleksiyonu olmak üzere, Topkapı Sarayı Müzesi, Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, Semahat ve Nusret Arsel, Çiğdem Simavi, Gökhan Turhan ve Göksel Turhan, Naim Arnas, Ercan Topçu ve Adell Ab-ı Hayat Koleksiyonu gibi Türkiye’nin önemli müze ve koleksiyonlarından ödünç alınan 138 adet Osmanlı tombağı ilk kez bir arada sergileniyor. 28 Nisan 2019 tarihine kadar gezilebilecek sergi,Osmanlı Dönemi’nde eşyalara altın görünümü vermek için altınla kaplanan ve tombak olarak adlandırılan yemek kapları, fincan zarfları, leğen-ibrikler,buhurdanlar, gülabdanlar ve şamdanlar ile ziyaretçilere Osmanlı saray hayatının zarafetini sunuyor.