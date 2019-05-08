Zeki Alasya kimdir, kaç yaşında öldü? Zeki Alasya ne zaman neden vefat etti?

Zeki Alasya Kimdir, Zeki Alasya kaç yaşında öldü, Zeki Alasya ne zaman neden vefat etti sorularına yanıt arıyor. Türk sinema ve tiyatrosuna adını altın harflerle yazdıran ünlü Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen Zeki Alasya, ölümünün 4. Yılından sevenleri tarafından anılıyor. Zeki Alasya 72 yaşında karacviğer hastalığından hayatını kaybetti. Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen Zeki Alasya, 18 Nisan 1943'te İstanbul Şehzadebaşı'nda, Kıbrıs'tan göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Kıbrıs geleneklerinin yaşatıldığı bir ailede büyüyen Alasya, Beyazıt İlkokulu'nun ardından Robert Koleji'ni bitirdi. Alasya, 1959'da Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Tiyatrosu'nda, sahneye adım attı. Usta sanatçı Zeki Alasya, Arena Tiyatrosu'nda, "Mister Nato" ve "Kargalar Okulu" adlı oyunlarda rol alırken, Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda sahnelenen "Hababam Sınıfı" oyunu ile 1965'te üne kavuştu. Haldun Taner'in öncülüğünde 1967'de kurulan Devekuşu Kabare Tiyatrosu, perdelerini açık tuttuğu 27 yıl boyunca her oyunu kapalı gişe oynadı. Haldun Taner ile Ahmet Gülhan 1978'de topluluktan ayrıldı. Sinemaya 1972'de "Sev Kardeşim" filminde canlandırdığı avukat rolüyle giriş yapan Alasya, bu rolden sonra yapımcı ve yönetmen Ertem Eğilmez'in ısrarıyla birçok filmde rol aldı. İşte haberimizin ayrıntıları…

ZEKİ ALASYA KİMDİR?

Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen Zeki Alasya, 18 Nisan 1943'te İstanbul Şehzadebaşı'nda, Kıbrıs'tan göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Kıbrıs geleneklerinin yaşatıldığı bir ailede büyüyen Alasya, Beyazıt İlkokulu'nun ardından Robert Koleji'ni bitirdi.

Alasya, 1959'da Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Tiyatrosu'nda, sahneye adım attı.

ZEKİ-METİN İKİLİSİ TÜRK SİNEMA VE TİYATRO TARİHİNE GEÇTİ

Tiyatrodan turizm rehberliği ve dekoratörlüğe kadar birçok işte çalışan sanatçı, yaz tatillerinde yaptığı terzi çıraklığıyla, birinci sınıf erkek terzisi kadar iyi dikiş dikmeyi öğrenirken, kimi oyunların kostümlerini kendisi dikti.

Usta sanatçı, Arena Tiyatrosu'nda, "Mister Nato" ve "Kargalar Okulu" adlı oyunlarda rol alırken, Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda sahnelenen "Hababam Sınıfı" oyunu ile 1965'te üne kavuştu.

Haldun Taner'in öncülüğünde 1967'de kurulan Devekuşu Kabare Tiyatrosu, perdelerini açık tuttuğu 27 yıl boyunca her oyunu kapalı gişe oynadı. Haldun Taner ile Ahmet Gülhan 1978'de topluluktan ayrıldı.

Sinemaya 1972'de "Sev Kardeşim" filminde canlandırdığı avukat rolüyle giriş yapan Alasya, bu rolden sonra yapımcı ve yönetmen Ertem Eğilmez'in ısrarıyla birçok filmde rol aldı.

Zeki Alasya, Metin Akpınar ile 1973'te Yeşilçam'a adım attı. Sinemaseverlerinin gönlünde önemli bir yer edinen "Zeki - Metin" ikilisi, "Salak Milyoner", "Köyden İndim Şehire", "Güler misin Ağlar mısın", "Nereye Bakıyor Bu Adamlar", "Hasip ile Nasip", "Aslan Bacanak", "Sivri Akıllılar", "Cafer'in Çilesi", "Petrol Kralları", "Doktor", "Köşe Kapmaca", "Vay Başımıza Gelenler" ve "Elveda Dostum" adlı filmlerde rol aldı.

Cüneyt Arkın, Münir Özkul, Adile Naşit, Emel Sayın ve Halit Akçatepe'nin de aralarında olduğu birçok ünlü isimle rol arkadaşlığı yapan Alasya, Kemal Sunal'ın rol aldığı "Köyden İndim Şehire" filmindeki altın sayma sahnesiyle izleyicinin hafızasında unutulmazlar arasına girdi.

Başarılı sanatçı, canlandırdığı rollerde mağdur, savurgan ve mülayim kimlikleriyle ön plana çıkarken, günlük yaşamında da arkadaşlığı, dayanışmayı, hoş sohbeti ve vefayı önemsedi.

ZEKİ ALASYA’DAN BÜYÜK BAŞARI

Alasya, 56 yıllık sanat hayatında 75 filmde rol alırken, 10 filmin senaryo yazarlığını ve 25 filmin ise yönetmenliğini yaptı.

Nişantaşı'nda açtıkları oyunculuk mağazasının batmasının ardından Akpınar ile yollarını ayıran Zeki Alasya, farklı yollara yöneldiklerinde, elinin ayağının tutmadığını belirtirken, uzun süre oyunculuk yapmadı.

Sanatçı, yine Akpınar'la kurduğu "Ajans Devekuşu" isimli reklam şirketinden kazandığı birikimini Bedrettin Dalan ile 1990'da kurduğu Demokrat Merkez Parti için kullandı ve genel başkan yardımcısı oldu. Partinin bir yıl sonra kapanmasının ardından DYP'ye katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1998'de "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülen sanatçı, 2010'da Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi oldu.

Zeki Alasya, yaşamının son yıllarında "Arka Sokaklar", "Akasya Durağı" ve "Küçük Ağa" adlı televizyon dizilerinde rol aldı.

Metin Akpınar'ın "Zeki benim yarımdı. Canım gitti." dediği sanatçı, karaciğer hastalığı sebebiyle, tedavi gördüğü hastanede 8 Mayıs 2015'te hayatını kaybetti.

ZEKİ ALASYA’NIN ROL ALDIĞI VE YÖNETTİĞİ OYUN VE FİLMLER HANGİLERİDİR?

Zeki Alasya’nın rol aldığı tiyatro oyunları arasında, "Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım" , "Vatan Kurtaran Şaban", "Astronot Niyazi", "Ha Bu Diyar", "Haneler", "Keşanlı Ali Destanı", "Aşk Olsun", "Deliler", "Geceler", "Yasaklar", "Beyoğlu Beyoğlu", "Reklamlar" ve "Dün Bugün" eserleri yer alıyor.

ZEKİ ALASYA’NIN ROL ALDIĞI FİLMLER HANGİLERİDİR?

"Şaka Yapma", "Garibin Çilesi Ölünce Biter", "Vah Başımıza Gelenler", "Köşe Kapmaca", "Petrol Kralları", "Cafer'in Çilesi", "Sivri Akıllılar", "Aslan Bacanak", "Her Gönülde Bir Aslan Yatar", "Hasip İle Nasip", "Nereye Bakıyor Bu Adamlar?", "Beş Milyoncuk Borç Verir misin?", "Nereden Çıktı Bu Velet?", "Mavi Boncuk", "İmparator", "Mirasyediler", "Köyden İndim Şehire", "Şenlik Var, Salak Milyoner", "Yalancı Yarim", "Kaynanam Kudurdu", "Hamsi Nuri", "Karaoğlan Geliyor Çalık", "Tarkan Altın Madalyon", "Tatlı Dillim", "Sev Kardeşim" ve "Emine"

Alasya ayrıca, "Aslan Baca­nak", "Sivri Akıllılar", "Petrol Kralları", "Doktor", "Köşe Kap­maca", "Elveda Dostum" ve "Yaz Bitti" filmlerinde yönetmen koltuğuna oturdu.