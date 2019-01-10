2019 Survivor Hakan Kanık kimdir nereli kaç yaşında 2019 Survivor son dakika kadro yarışmacıları kim

Sami Levi 13 Nisan, 1981’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1998 yılı Göztepe Lisesi mezunu. 5 yaşında ana okulunda müzikle tanıştı. İlkokul öğretmeni Levi ailesini Sami’nin sesi konusunda uyardı ve mutlaka değerlendirmesini söyledi. Musevi cemaatinde artık çok az konuşulan Ladino dilindeki Sefarad müziği ile büyüyen Sami, bu şarkıları anneanne ve babaannelerinden dinledi. Aile büyükleri tarafından kullanılan Ladino dilinde ve şarkılarla Sefarad kültürünü öğrendi. 1996’da Cem Stamati’yle olan arkadaşlığı Sami’yi Sefarad Grubu ile tanıştırdı. Yaklaşık 8 yıldır Sefarad müziğiyle profesyonel olarak uğraşan Sami Levi grubun solistidir. Sefarad, 1996'da kurulan müzik grubu Musevi Sefarad müziğiyle popüler müzikle bir sentez oluşturuyor. Grubun üyeleri Sami Levi grubun solisti, Cem Stamati grubun bas gitaristi ve Ceki Benşuşe grubun gitaristi. 22 Aralık 2003 tarihinde yayınlanan ilk albümleri ile müzikseverlerin beğenisini kazanmayı başaran Sefarad, 14 Temmuz 2005'te yayınlanan ve uzun süre liste başı olan ikinci albümleri ile müzik dünyasındaki yerlerini sağlamlaştırdıklarını kanıtladılar. Bu iki albümlerinden "Osman Aga", "Ne fark eder?", "Yastayım", "Ben Seni Severim" "Vakti Geldi", "Aşk İçin" ve "Seni ne Çok Sevdiğimi" gibi birçok hit şarkı çıkaran grubun müziği Türkiye'de büyük ilgi gördü.

İKİ MERMİ GİBİ TAKIMI İZLEYECEĞİZ

Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın Şubat ayının ilk haftasında yayınlanmaya başlayacağını duyurdu. Yarışmadaki ünlü isimlerin sorulması üzerine ise Ilıcalı, 'Medyatik olması önemli değil. Bu sene iki mermi gibi takımın zorlu koşullarda yaşam mücadelesini izleyeceğiz. Hem Türkiye hem de Yunanistan takımlarında çok iyi yarışmacılar yer alacak' şeklinde konuştu.

"DOMİNİK'TEN ALTIN KELEBEK İÇİN GELDİM"

Ilıcalı ayrıca '2018 yılı çok güzel bir yıl oldu bizim için. Dünyaya açıldık. Dominik'ten Altın Kelebek töreni için geldim' dedi.

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 2019 SURVİVOR KADROSU

Ilıcalı, merakla beklenen Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın Şubat ayının ilk haftasında yayınlanmaya başlayacağını duyurdu. Yarışmadaki ünlü isimlerin sorulması üzerine ise Ilıcalı, "Medyatik olması önemli değil. Bu sene iki mermi gibi takımın zorlu koşullarda yaşam mücadelesini izleyeceğiz. Hem Türkiye hem de Yunanistan takımlarında çok iyi yarışmacılar yer alacak' şeklinde konuştu. Ilıcalı ayrıca '2018 yılı çok güzel bir yıl oldu bizim için. Dünyaya açıldık. Dominik'ten Altın Kelebek töreni için geldim" dedi

TÜM SENELERİN EN ZOR SURVIVOR'I GELİYOR

Türkiye'nin dışında Meksika, ABD, Kolombiya, Yunanistan ve Romanya gibi çok sayıda ülke için Survivor ve Exathlon çeken Acun Medya ekibi, yeni sezondaki Survivor 2019 için çok daha zorlu parkurlar hazırlıyor. Geçen yıllara göre daha fazla güç ve kondisyonun ön planan çıkacağı Survivor 2019'da yarışmacıları zorlu parkurlar bekliyor. Oyunların zorluk derecesi artarken, yarışmacıların yaşam şartları da aynı derece zorlaşacak. Survivor 2019 için açıklama yapan Acun Ilıcalı, , yarışmadaki zorluk derecesinin 2019'da daha da artacağını söyledi.

'Allah gelecek sene katılacak yarışmacıların yardımcısı olsun' diyen Ilıcalı, Survivor 2019 için korkunç şeyler planladıklarını da esprili bir şekilde açıkladı. Survivor'ın dünyanın en zor yarışması, Türkye'deki Survivor'ın ise dünyanın en zorlu Survivor'ı olduğunu söyleyen Ilıcalı, ' Seneye zorluk konusunda biraz daha ileri gitmek istiyoruz. Allah şimdiden yardımcıları olsun. Çok önemli fikirlerimiz var. Seneye gelecek yarışmacılarımızın başına neler gelecek öğreneceksiniz. Buradan önümüzdeki sene katılacak yarışmacılara sesleniyorum 'Allah yardımcınız olsun'. Maalesef korkunç şeyler planladık' dedi.

SURVİVOR 2019'DAN İLK GÖRÜNTÜ

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde de, Survivor'ın çekileceği Dominik'teki yeni adanın görüntülerini paylaşmıştı. Acun Ilıcalı ve Acun Medya ekibi, 2019 yılında başlayacak olan Survivor için hazırlıklara başladı. Acun Ilıcalı yeni sezon için tüyoları vermiş ve "Allah gelecek sene katılacak yarışmacıların yardımcısı olsun" demişti.

SURVİVOR GEÇMİŞTEN BUGÜNE ŞAMPİYONLARI

2005 Survivor Türkiye: Büyük Macera

Yayınlandığı ilk sezon Ahmet Utlu tarafından sunuldu. Yarışma sadece on üç bölüm sürdü ve Kanal D'de yayınlandı. Takımlar Güney ve Kuzey olarak ikiye ayrıldı. 22 Mart 2005 – 27 Haziran 2005 tarihleri arasında yayınlandı. İlk sezonun birincisini hepimiz tanıyoruz aslında.. Arka Sokaklar'ın Murat komiseri Uğur Pektaş Survivor tarihinin ilk şampiyonu oldu.

2006 Survivor: Türkiye - Yunanistan

Show TV'de yayınlanan yarışmayı Acun Ilıcalı sunmaya başladı. Takımlar bu defa Türkiye ve Yunanistan olarak ayrıldı. Kazanan ise Derya Durmuşlar oldu ve 250.000 Euro kazandı. Fakat ikinci sezonun şampiyonu olan Derya Durmuşlar 2011 yılında Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde motorsikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti.

2007 Survivor: Aslanlar - Kanaryalar

8 Şubat 2007 – 23 Haziran 2007 tarihleri arasında yine Show TV'de yayınlanan yarışmada bu defa Galatasaylı ve Fenerbahçeli isimler yarıştı. Şampiyon ise Kanaryaların lideri Taner Özdeş oldu. Hatırlamayanlar olabilir elbette. Kendisi sonradan All Star'da yarıştı. 2007 yılının şampiyonu 2015 yılında altıncı haftasında elenerek adaya veda etti.

2010 Survivor: Kızlar - Erkekler

Yarışma kırk beş gün sürdü, ödül ise 500.000'di. Yarışanlar "Var Mısın Yok Musun" yarışmacılarından seçildi ve takımlar Kızlar-Erkekler olarak ayrıldı. Finale Merve Oflaz ve İhsan Tarkan kaldı. 2010 yılının şampiyonu Merve Oflaz oldu. Srdından All Star'da da yarıştı ama uzun süre adada kalamadı, altıncı haftada elenen bir diğer isim oldu. Kendisini şimdilerde Arka Sokaklar'da izliyoruz.

2011 Survivor: Ünlüler-Gönüllüler

Yüz doksan yedi bölüm süren Ünlüler-Gönüllüler serisinin ilk sezonunda Taner Tolga Tarlacı üçüncü, Taçmin Tümer dördüncü, Nihat Doğan ise ikinci oldu. Sezonun şampiyonu ise milli rekortmen yüzücü Derya Büyükuncu oldu. Sonrasında bu birincilikle alakalı çeşitli olaylar oldu, hala bir sonuca ulaşılamadı.

2012 Survivor: Ünlüler-Gönüllüler 2

Reyting rekorları kıran yarışmanın altıncı sezonunda ise Ece Begüm Yücetan dördüncü oldu. Anıl Tetik üçüncü olurken, Hasan Yalnızoğlu ise ikinci oldu. Birinci ise şu an Söz'de Erdem Yarbay karakteri ile izlediğimiz Nihat Alptuğ Altınkaya olmuştu. Şampiyon olarak 500.000 liranın sahibi oldu.

2013 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler 3

Yarışmanın bu konseptinin üçüncü sezonunun şampiyonu Hilmi Cem İntepe oldu. Büyük finalde SMS oyları ile kaybeden Doğukan Manço ikinci, yarı finalde SMS oyları ile elenen Ümit Karan üçüncü , çeyrek finalde SMS oyları ile elenen Murat Ceylan dördüncü, Cengiz Coşkun ise beşinci olarak yarışmayı tamamladı.

2014 Survivor :Ünlüler-Gönüllüler 4

Sahra Işık'ın altıncı, Yiğit Dikmen'in beşinci, Merve Aydın'ın dördüncü, Ahmet Dursun'un üçüncü, Gökhan Keser'in ikinci olduğu Ünlüler-Gönüllüler serisinin dördüncü sezonunda ise birinci Turabi Çamkıran oldu. "Turbo Turabi efsanesi" böyle başladı da denebilir.

2015 Survivor : All Star

Yayınlandığı sezon neredeyse her bölümüyle zirvede yer alan Survivor'ın bu sezonunda daha önceden yarışan isimler yer aldı. Gönüllüler Takımında; Turabi Çamkıran, Hilmi Cem İntepe, Ece Begüm Yücetan, Hasan Yalnızoğlu, Bozok Gören, Sahra Işık, Nadia Zagli, Özlem Çalın, Taner Özdeş, Seda Aktuğlu ve Duygu Çetinkaya yer aldı. Ünlüler Takımında ise Merve Aydın, Hakan Hatipoğlu, Doğukan Manço, Serenay Aktaş, Anıl Tetik, Berna Canbeldek, Pascal Nouma, Merve Oflaz, Almeda Abazi, Ahmet Dursun, ve Fulya Keskin yer almıştı. Son dörde ise Hilmi Cem İntepe, Ece Begüm Yücetan, Merve Aydın ve Turabi Çamkıran kaldı. Turabi şampiyon olurken Merve Aydın ikinci oldu.

2016 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler

Yarışmada bu sezonun şampiyonu Çağan Atakan Arslan oldu. Serkay Tütüncü ikinci, yarı finalde SMS oyları ile elenen Damla Can üçüncü , çeyrek finalde SMS oyları ile elenen Semih Öztürk dördüncü, Nagihan Karadere beşinci, İbrahim Giydirir ise altıncı oldu. Semih Öztürk'ü şimdilerde Bahtiyar Ölmez'de, Serkay Tütüncü'yü yeni dizi İnsanlık Suçu'nda, Çağan Atakan Arslan'ı ise ilk sezonunda Söz'de izledik.

2017 Survivor : Ünlüler-Gönüllüler

Geçtiğimiz sezon ise Sabriye Şengül altıncı, İlhan Mansız ise beşinci oldu. Sema Apak dördüncü olurken Serhat Akın ise üçüncü oldu. Son ikiye ise Adem ile Ogeday kaldı. Adem Kılıççı ikinci olurken şampiyon ise Ogeday Girişken oldu.

Survivor şampiyon 2018

Şampiyon yarın akşam belli olacak. Açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

SURVİVOR'DA BÜYÜK ÖDÜL

Acun Ilıcalı Survivor şampiyonuna 500 bin lira para veriyor. Survivor şampiyonunu belirleyen SMS oylamasının sonuçları ile belli oluyor.

Survivor 2018 şampiyonu kim?

Survivor 2018'de büyük final sonuçlandı. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Survivor 2018 finalinde Adem Kılıççı ve Nagihan Karadere finale adını yazdıran isimler oldu. İki yarışmacı halk oylamasına çıktı. Nefes kesen oylama sonucunun ardından Survivor 2018'in şampiyonu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Peki Şampiyon'un ilk sözleri ne oldu?

SURVİVOR 2018 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Survivor 2018 Kıbrıs finalinde Adem ve Nagihan arasında yaşanan halk oylaması sonucunda Survivor 2018'in şampiyonu Adem Kılıççı oldu. Adem Kılıççı Survivor 2018'de kazanan ismi açıkladıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı. Oy atan atamayan herkesten Allah razı olsun diyen Adem Kılıççı Oy atamayıp dualarını bizden esirgemeyen herkese çok teşekkür ettiğini dile getirdi. Daha sonra Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Survivor çalışanı Alper Baycın'ı da unutmayan Adem bu şampiyonluğu Alper Baycın kardeşime ve ailesine armağan ediyorum dedi.

ADEM KILIÇÇI KİMDİR?

1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu biliniyor. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti. 2008 yılında yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile yenildi. İngiliz boksör ile yaptığı mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 yılı Yaz Olimpiyatları’na da veda etti.

İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrıldı. 2011 yılında Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrıldı.

Survivor nedir?

Survivor dünya üzerinde birçok ülkede yayın yapan bir yarışma programıdır. Survivor, dünya üzerinde birçok ülkede yayınlanan bir televizyon yarışmasıdır. İlk olarak 1992 yılında ingiliz televizyon yapımcısı Charlie Parsons tarafından ortaya çıkartıldı. Programda 2 grup yarışmacı ıssız bir adaya bırakılarak burada birbirleriyle yarışır ve kazanan gruba ödül verilir. Yarışmalarda her hafta birileri elenerek adaya veda etmektedir. Sadece tek bir kişi kalana kadar devam eden oyunlarda finaliste büyük bir para ödülü verilmektedir. Survivor'ın türkçe anlamı sağ kalan kişi demektir. Bugün Türkiye televizyonlarında da yayınlanan bu program gençlerin ve toplumun ahlakını bozmaktadır.