İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4599
  • EURO
    49,1463
  • ALTIN
    5670.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Magazin

360'a ödül

360 ve tv4 Genel Yayın Yönetmeni Hande Ertekin, 'En Başarılı televizyon Yöneticisi Ödülü”ne layık görüldü.

Haber Merkezi26 Kasım 2025 Çarşamba 15:35 - Güncelleme:
360'a ödül
ABONE OL

Türkiye'nin en çok okunan magazin portalı magazinci.com'un bu yıl 25. sini düzenlediği ödül törenine ünlüler akın etti.

"25. Yıl İnternet Medyası Ödülleri" kapsamında sahne sinema ve TV dünyasının bir çok ismi ödül aldı.

"En Başarılı televizyon Yöneticisi Ödülü"ne 360 ve tv4 Genel Yayın Yönetmeni Hande Ertekin layık görüldü. Hande Ertekin'e ödülünü sahnede magazinci.com imtiyaz sahibi ve gecenin ev sahibi Nurettin Soydan takdim etti.

Tören Hayat Boyu Başarı ödüllerinin kazananlara takdim edilmesiyle başladı. Bu ödülü alanlar arasında Gönül Yazar ve Gülden Karaböcek isimleri dikkat çekti. Gönül Yazar, "Bu ödülü kızım Yasemin'e götüreceğim" dedi.

TRT'nin 'Mehmed Fetihler Sultanı' dizisi 'Yılın En İyi Dönem Dizisi' seçildi. Ödülü oyunculardan Kenan Çoban ve Ertuğrul Postoğlu aldı. Ödül alan isimler Nurettin Soydan ile birlikte gecenin kutlama pastasını sahnede hep birlikte kestiler.

Törende, yakın zamanda hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı da unutulmadı. Sanatçılar, Abacı'nın dillerden düşmeyen "Vurgun" adlı şarkısını koro halinde söylediler ve büyük alkış aldılar.

ÖNERİLEN VİDEO

2 katlı binayı yıkmaya titreşim yetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.