360'a ödül

Türkiye'nin en çok okunan magazin portalı magazinci.com'un bu yıl 25. sini düzenlediği ödül törenine ünlüler akın etti.

"25. Yıl İnternet Medyası Ödülleri" kapsamında sahne sinema ve TV dünyasının bir çok ismi ödül aldı.

"En Başarılı televizyon Yöneticisi Ödülü"ne 360 ve tv4 Genel Yayın Yönetmeni Hande Ertekin layık görüldü. Hande Ertekin'e ödülünü sahnede magazinci.com imtiyaz sahibi ve gecenin ev sahibi Nurettin Soydan takdim etti.

Tören Hayat Boyu Başarı ödüllerinin kazananlara takdim edilmesiyle başladı. Bu ödülü alanlar arasında Gönül Yazar ve Gülden Karaböcek isimleri dikkat çekti. Gönül Yazar, "Bu ödülü kızım Yasemin'e götüreceğim" dedi.

TRT'nin 'Mehmed Fetihler Sultanı' dizisi 'Yılın En İyi Dönem Dizisi' seçildi. Ödülü oyunculardan Kenan Çoban ve Ertuğrul Postoğlu aldı. Ödül alan isimler Nurettin Soydan ile birlikte gecenin kutlama pastasını sahnede hep birlikte kestiler.

Törende, yakın zamanda hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı da unutulmadı. Sanatçılar, Abacı'nın dillerden düşmeyen "Vurgun" adlı şarkısını koro halinde söylediler ve büyük alkış aldılar.