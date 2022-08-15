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  • 3.kattan düşmüştü! Ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
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3.kattan düşmüştü! Ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu

Oyuncu Süreyya Gürsel Evren (53) önceki akşam misafirliğe gittiği Sancaktepe'deki evin 3. katından düşerek hayatını kaybetti. Sanatçının yakın çevresinden alınan bilgiye göre Evren, balkonda kalp krizi geçirdi ve dengesini kaybederek aşağıya düştü.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:44 - Güncelleme:
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Oyuncu Süreyya Gürsel Evren (53) önceki akşam misafirliğe gittiği Sancaktepe'deki evin 3. katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Oyuncu Süreyya Gürsel Evren'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gürel'in ölüm nedeni belli oldu.

Sanatçının yakın çevresinden alınan bilgiye göre Evren, balkonda kalp krizi geçirdi ve dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Süreyya Gürsel Evren'in cenazesi dün ikindi namazına müteakip Karacaahmet Camisi'nden kaldırıldı.

SÜREYYA GÜRSEL EVREN KİMDİR

1968 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, bugüne kadar Şahin Tepesi, Kin, Suskunlar, Arka Sokaklar, Destan, Sen Çal Kapımı, Kırmızı Oda, Evlilik Hakkında Her şey, Yasak Elma, Masumlar Apartmanı ve Baba gibi yapımlarda yer aldı.

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