İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2022 Çarşamba / 5 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7174
  • EURO
    19,9382
  • ALTIN
    1089.03
  • BIST100
    5443.09
  • Haberler
  • >
  • Magazin
  • >
  • 8 yıldır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber
Magazin

8 yıldır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber

Gittiği spor salonunda yere düşmesi sonucu başını çarpan oyuncu Kenan Işık, 8 yıl bitkisel hayattaydı. Işık'la ilgili yıllar sonra sevindiren haberi eşi Beril Işık verdi.

28 Aralık 2022 Çarşamba 09:59 - Güncelleme:
8 yıldır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber
ABONE OL

Dadı, Kim Milyoner Olmak ister gibi dizi ve programlarla hafızalara kazınan usta oyuncu Kenan Işık, 2014 yılında gittiği spor salonunda ayağı kayarak yere düşmesi sonucu başını çarparak komaya girmişti.

Yaklaşık 8 yıla yakındır tedavi gören Kenan Işık hakkında herkesi sevindiren bir haber geldi.

Tedavisi evde devam eden usta oyuncunun sağlığı hakkında eşi Beril Işık'tan mutlu eden bir açıklama geldi.

Işık'ın her şeyi duyduğunu fakat tepki veremediğini kaydeden Beril Işık, "Yoğun bir şekilde fizyoterapi ve ergoterapi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakini takip edebiliyor. " dedi.

DUYUYOR AMA TEPKİ VEREMİYORDU

Kenan Işık'ın artık gözleriyle iletişim kurabildiğini söyleyen Beril Işık, "Tekerlekli sandalyesinde kimi zaman bütün gün oturuyor. Vücudunu artık tamamen kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.