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Acun Ilıcalı trafik kazası geçirdi!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, motosikletiyle kaza yaptı. Kazada Acun Ilıcalı ve kızı hafif şekilde yaralandı.

IHA19 Eylül 2022 Pazartesi 19:46 - Güncelleme:
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Kaza, saat 17.30 sıralarında Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Recep K. idaresindeki 34 BJ 7850 plakalı hafif ticari araç, döneceği istikameti kaçırıp sola doğru manevra yaptığı sırada ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın kullandığı 34 EJT 662 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosikletten düşen Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.'nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.

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