Şeyma Subaşı kimdir Acun Ilıcalı kim neden boşandı Şeyma Subaşı kaç yaşında nereli

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı kimdir? Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı neden ayrıldı? Acun ve Şeyma Subaşı neden boşanıyor? soruların yanıtları merak konusu oldu. Acun ve Şeyma Subaşı boşanıyorlar! Geceden itibaren Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanacakları dedikodusu çıkmıştı. Bugün iki ünlü ismin resmen boşanacağı haberi geldi. Bu magazin dünyasına bomba gibi düşen gelişme sonrası her iki ünlü isim hakkındaki bilgiler merak edilirken herkes aynı soruyu soruyor. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanma haberleri ve iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı'nın eşi olarak hayatımıza giren ve sosyal medya paylaşımları ile yakından takip edilen Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. İşte Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı biyografileri

Son dakika haberi: Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı resmen boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama geldi!



Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı geçtiğimiz yıl eylül ayında Fransa’da evlendiği eşi Şeyma Subaşı ile ayrılık kararı aldılar. Melisa adlı bir kız çocukları olan çiftin ayrılık haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Dün akşam saatlerinde bir söylenti olarak ortaya atılan iddiayı Acun Ilıcalı bir televizyon programına doğruladı. Bugün saat 2 sularında Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı boşanmak için adliyeye geldiler ve boşandılar.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında Fransa'nın Marsilya kentinde evlenen çift, St. Tropez'de düğün yapmıştı. Çiftin Melisa isimli bir kızları bulunuyor. Özellikle bu haberin dün akşam saatlerinde yayılması ile birlikte magazin gündemine ilk sıradan oturdu. Çok sayıda kişi konuyla ilgili araştırmalar yapıyorlar.

Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama:

“Her evlilikte boşanma da var. Biz de Şeyma ile evliliğimizi kurtarmak için açıkçası birkaç kere denedik konuştuk kurtaramadık. Buna insani yönden bakmanızı istiyorum. Denedik olmadı… Sonuçta ikimiz için de demek hayırlısı böyle. Popülerliğimizden kaynaklanan çirkin dedikodular olabilir. Sonuçta biz de kendi aramızda küçük bir aileydik olmadı yürütemedik. Yürümedi hayırlısı olsun. İddiaların hepsi çirkin. Severek evlendik yürütemedik, saygı ile ayrıldık.”

ACUN ILICALI ŞEYMA SUBAŞI NEDEN BOŞANDI?



Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı 18 Eylül 2017 yılında dünyaevine girdi. İki ünlü ismin neden boşandığına dair henüz net bir bilgi yok. İkilinin anlaşmalı boşandığı açıklandı.





ACUN ILICALI KİMDİR?



Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi.



Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü.



5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun Ilıcalı,Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı, ama üniversite hayatı, 7 yılın sonunda mezun olmadan bitti.



19 yaşında iken 1988 yılında Seda Ilıcalı ile evlendi ve bu evliliğinden Banu adında bir kız çocuğu sahibi oldu. Kızının doğumundan 10 ay sonra 1990 senesinde anne ve babasını trafik kazasında kaybetti.Acun Ilıcalı yaşadığı bunalımın etkisiyle eşi Seda'dan ayrıldı. Acun Ilıcalı 1995 senesinde bir kot dükkanı açarak ticarete atıldı ama başarılı olamadı.Bir arkadaşı vasıtasıyla İlker Yasin'le tanışan Acun Ilıcalı Beşiktaş muhabiri oldu. Daha sonra Şansal Büyüka'nın ekibine, Show TV'ye transfer oldu.2002 yılında Acun Firarda adı altında ayrı bir program yaparak sunmaya devam etti.



2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu. Fear Factor, Survivor, Kızlar - Erkekler, Survivor Türkiye - Yunanistan, Survivor Aslanlar - Kanaryalar, Var mısın Yok musun, Devler Ligi , Yetenek Sizsiniz ve Yok Böyle Dans programlarının yapımcısı, jürisi ve sunucusu oldu.



2005 yılında, 36 yaşında vergi rekortmenleri arasına girdi.Show Tv'nin '81 İl 81 Okul' adlı sosyal sorumluluk projesinde yer aldı ve programda 3 milyon 725 bin 563 YTL yardım toplandı. İkinci evliliğini 2003 yılında yaptığı Zeynep Ilıcalı'dan Leyla ve Yasemin adlarında iki kız çocuğuna daha sahip olan Acun 3 kız babasıdır.



2005 yılında 2005 yılında Acun Medya adlı prodüksiyon şirketini kurdu.2007-2008 yılları arası Uğur Dündar tarafından sunulan "Yoksa Rüya Mı?" adlı aktüel programın yapımcılığını üstlendi. Daha önce Survivor Aslanlar Kanaryalar (2006), Survivor Türkiye Yunanistan (2007), Survivor Kızlar Erkekler (2010) ve Survivor Ünlüler Gönüllüler'i (2011 ve 2012 yıllarında) yapan Acun Ilıcalı, Survivor Ünlüler Gönüllüler 3 ile karşımıza çıktı. Muhabir olarak girdiği televizyon sektöründe Türkiye'nin en önde gelen yapımcısı olarak isim yapan Acun Ilıcalı,14 Kasım 2013 tarihinde tv8'i satın alarak artık kendi TV kanalının sahibi olduğunu duyurdu.



ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?



2 Temmuz 1990 Samsun doğumlu olan Şeyma Subaşı'yı Türkiye yıllar önce izlenme rekorları kıran “Var Mısın Yok Musun” programında tanıdı. O dönemde Ilıcalı'ya "Varım" diyen Subaşı, yarışmadan 60 bin TL kazanarak ayrıldı. Daha önce de yarışmalarına katılan birçok kişiyle kamera önünde ya da arkasında çalışmayı sürdüren Ilıcayı, Şeyma Subaşı'yı da Yok Böyle Dans'ın kostüm tasarım ekibinde görevlendirdi. 2008 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında aradığını bulamayan Subaşı için yeni bir hayat başlamış oldu. Türkiye güzeli olmak için podyuma çıkan Subaşı üç yıl sonra Ilıcalı'nın ekibinde çalışmaya başladı.

Subaşı ile Ilıcalı'nın çalışma arkadaşlığı bir süre sonra aşka dönüştü. Çiftin Melisa adında bir kızı dünyaya geldi. O dönemde evli olan Ilıcalı eşinden boşandı ve kısa bir süre sonra Şeyma Subaşı ile dünya evine girdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla fenomen hale gelen Subaşı moda konusunda yaptığı çalışmalarda adından söz ettirmeyi sürdürdü.