Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı liseden mezun oldu. 4 çocuk babası Acun Ilıcalı, kızının mezuniyet törenine katılarak eski eşiyle aynı karede olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı. Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı kaç yaşında? Leyla Ilıcalı hangi okuldan mezun oldu? İşte konu hakkında merak edilenler...

ACUN ILICALI'NIN KIZI LEYLA ILICALI KAÇ YAŞINDA?

Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Ilıcalı 18 yaşında.

LEYLA ILICALI HANGİ OKULDAN MEZUN OLDU?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın 2003–2016 yılları arasında evli kaldığı Zeynep Yılmaz'la birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Ilıcalı, Hisar Okulları lisesinden mezun oldu.

Acun Ilıcalı, kızı ve eski eşiyle verdiği pozlarını 14 milyona yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak "Canım kızım ne çabuk büyüdün de mezuniyetini kutladık... Öğretim hayatının babanın başaramadığı başarılarla dolu olacağından şüphem yok. Seni çok seviyorum" notunu düştü.