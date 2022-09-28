Haluk Levent, Adana Valisi Süleyman Elban'ın İstanbul'daki Adana Lezzet Günleri kapsamındaki daveti için Adana'ya çağrıldığını düşündü. Levent, hazırlanıp Adana'ya gitti. Davet üzerine Adana'ya giden Levent, kahvaltının yerini öğrenmek için valiyi arayınca, yaşanan yanlış anlaşılma ortaya çıktı. Organizasyonun İstanbul Ortaköy'de düzenlendiğini öğrenince neye uğradığını şaşıran Haluk Levent, yaşananları Twitter hesabından yayınladığı gönderilerle anlattı.

İLGİNÇ OLAYI TWITTER'DAN PAYLAŞTI

Haluk Levent, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İki gün önce Adana Valisi Sayın Elban aradı.

- Adana Lezzet Günleri kapsamında 27 Eylül'de bir kahvaltı veriyoruz. Gelir misiniz?

- Tabii ki Sayın Valim.

Az önce: - Sayın Valim sabah kahvaltı nerede?

- Ortaköy'de.

- Ortaköy! Ama ben Adana'ya geldim.

- Yapmayın ya..."

'HERKES İSTANBUL'DA BEN ADANA'DA'

Ardından bir gönderi daha yayınlayan Haluk Levent, şunları söyledi: "Az önce bu durum yaşandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı aradım. O da, 'Valimiz Süleyman Elban yanımda Halukçuğum. Dur, telefona vereyim' dedi. Valimiz de inanamadı... Ben Adana'ya çağrıldığımı zannederken tüm Adana İstanbul'a toplanmış, ben ise Adana'ya gelmişim..."