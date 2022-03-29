Survivor Adem Kılıççı'nın nişanlısı hakkında araştırmalar hız kazandı. Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star'da yarışan Adem Kılıççı'nın nişanlısının Nil Şenver olduğu belirtiliyor. Peki Adem Kılıççı nişanlı mı? Survivor Adem Kılıççı'nın nişanlısı Nil Şenver kimdir? İştedetaylar...

ADEM KILIÇÇI'NIN NİŞANLISI NİL ŞENVER KİMDİR?

Adem Kılıççı'nın nişanlısı Nil Şenver İstanbul'da yaşamaktadır. Bal Kaymak adında bir atı olduğu biliniyor ve ikilinin Bal Kaymak ile fotoğrafları yer alıyor.

ADEM KILIÇÇI KİMDİR, ASLEN NERELİ?

1986 doğumlu olan Adem Kılıçcı, Ağrı'da dünyaya gelmiştir. 35 yaşında olan Adem Kılıççı, baba tarafından Kafkas kökenli.

Adem Kılıçcı, küçük yaşlarından itibaren boksla ilgilenmektedir. Survivor Adem'in baba tarafı Kafkaslardan Ağrı'ya göçmüştür, anne tarafı ise Erzurumludur. 21 yaşına kadar Ağrı'da kalmış, daha sonra İstanbul'a gelmiştir.

Bu yıllarda harçlığını çıkarmak için su ve limonata sattığını söyleyen Survivor Adem, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapmaktadır. Başarılı yarışmacı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi mezunudur.

2004 yılında Antalya'da düzenlenen Dünya Boks Şampiyonasında gümüş madalya kazanmıştır.

2007 Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya, 2009 Akdeniz Oyunlarında gümüş madalya, 2011 Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Gümüş Madalya, 2013 Akdeniz Oyunlarında Altın madalya kazanmıştır.

2017 yılında Survivor kadrosuna ünlüler takımında yarışan başarılı isim yarışmayı ikincilikle tamamladı. 2018 yılında ise Survivor All Star şampiyonu olmuş, daha sonra Bizim Semtin Çocukları filminde rol almıştır.