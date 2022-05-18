Lale Şenses, Alişan ile Gülümse Hayata programına konuk oldu. Türk Sanat Müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Adnan Şenses'in eşi Lale Şenses'in yaşı, izleyici tarafından merak edildi. Şenses,"Doyasıya aşkı yaşadığım son evlilik" dediği Lale Şenses ile 1990 yılında evlendi. Peki Adnan Şenses'in eşi Lale Şenses kimdir, kaç yaşında? Adnan Şenses kaç kere evlendi? İşte detaylar...

ADNAN ŞENSES KAÇ KERE EVLENDİ?

Adnan Şenses ilk evliliğini 24 yaşındayken Suzan Yakar Rutkay ile yaptı. Kendisinden 28 yaş büyük Suzan ile yaşadığı aşkı, 1961'de evlilikle taçlandırdılar. Ancak bu evlilik, 1963'te sona erdi.

Suzan ile boşandıktan bir yıl sonra 1964'te, Meral Tunalı ile evlendi. Bu evlilik 4 yıl sürdü ve bu evlilikten Arzum adını verdikleri bir kız çocuğu oldu.

Adnan Şenses üçüncü evliliğini Ayten Kahraman ile yaptı. Dördüncü evliliğini Londra'da Christine adında bir kadınla yaptı. Şenses, beşinci evliliğini 1984'te Hayal Devran ile yaptıktan 6 ay sonra boşandı.

6 evlilik yapmış olan Şenses, "Doyasıya aşkı yaşadığım son evlilik" dediği altıncı evliliğini 1990'da Lale Şenses ile yaptı.

LALE ŞENSES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Adnan Şenses'in son eşi olan Lale Şenses 69 yaşında ve emekli öğretmendir. 1990 yılında Adnan Şenses ile evlenmiştir. Bu evlilikten Arzum adında bir kızı dünyaya gelmiştir.

ADNAN ŞENSES KİMDİR?

Adnan Şenses, ya da doğum adıyla Adnan Ertuğran 1935 yılında Bursa'nın Mudanya ilçesinin Trilye Köyü'nde doğdu.

Babasının adı Muhsin, annesinin adı Emine'dir. 5 kardeşin en küçüğüdür. Subay olan babasının görevi nedeni ile ailece Ankara'ya taşındılar. İlkokula Ankara İsmet İnönü İlkokulu'nda başlayan Adnan Şenses, tahsilinin devamını İstanbul'a taşındıkları Karagümrük İlk ve Ortaokulu'nda tamamladı.

Ailesinin isteği üzerine marangozlukla ilgilenmeye başladı. Şenses, 1956 yılında çevresinin sesine verdiği ilgi doğrultusunda müzik hayatına atılmak için ailesinin yanından kaçıp Beyoğlu'na geldi. Burada dönemin ünlü organizatörlerinden Tikofiş lakaplı Hasan Oktay ile tanıştı. Sesi beğenilmediği için Tikofiş'in bürosunda çay ve temizlik işlerine baktı. Gemlik'te Atlas Sineması'nda düzenlenen bir konsere, dönemin ünlü sanatçılarından Sabite Tur geç kalınca seyirciyi oyalamak için sahneye çıktı ve çok beğenildi. Artık profesyonel olarak sahne almaya başladı. İlk musiki derslerini Suzan Yakar Rutkay'dan aldı.

İlk önce Ankara Radyosu'nda çalışan Şenses, 16 yıl burada hizmet etti. Ardından, ünlü gazinolarda çalıştı, 47 filmde başrol oyuncusu olarak görev aldı.

Adnan Şenses ayrıca Maksim Gazinosu'nda Zeki Müren ve Bülent Ersoy'dan sonra assolistlik yapan ilk sanatçılardandır. Sayısız plak ve birçok albüm yayımladı. Aynı zamanda çoğu albümünü de Almanya'da yayımladı. Tövbeler Tövbesi, Sabır Duası, Çok Üzgünsün Arkadaş, Doldur Meyhaneci, Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş ve Kadehi Şişeyi Kırarım gibi Türk müziğinin birçok eserini ilk seslendirenlerden biri oldu.

ADNAN ŞENSES NE ZAMAN ÖLDÜ?

Adnan Şenses 2013 tarihinde Mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti. Adnan Şenses'in cenazesi Teşvikiye Camii de kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.