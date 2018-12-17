Hayta İsmail Ahmet Arıman kimdir eşi Kader Kaynak kaç yaşında? Ahmet Arıman ile Kader Kaynak ne zaman evlendi? Ahmet Arıman eşi Kader Kaynak ile boşandı mı? Ahmet Arıman kaç yaşında nereli? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Geçtiğimiz yıl 17 Aralık 2017 tarihinde "Hababam Sınıfın Haytası" olarak tanınan Ahmet Arıman kendinden 40 yaş küçük Kader Kaynak ile evliliği devam etmektedir. Hababam Sınıfı serilerinin Hayta İsmail’i olarak milyonların gönlünde taht kuran Ahmet Arıman 23 yaşındaki sevgilisi Kader Kaynak ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Hayta İsmail karakteriyle tanınan Yeşilçam oyuncusu Ahmet Arıman, kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile evlendi. Gözler yeniden Ahmet Arıman'ın özel yaşamına çevrildi. Çift ilişki yaşamaya başladığında Kader Kaynak evliydi. Bu durumun duyulmasından sonra Ahmet Arıman aşkına sahip çıkıp "Evleneceğiz" demiş, normalde 29 Ekim’de yapılması beklenen nikah çiftin kavga etmesi sonucu ertelenmişti. Ahmet Arıman ve eşi Kader Kaynak Arıman hakkındaki son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Hababam Sınıfı'nda hayat verdiği Hayta İsmail karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ahmet Arıman, kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile dünyaevine girdi. Mutlu olduğunu vurgulayan Arıman, "Kimseye bir şey yapmadık. Bizim içimiz de çok rahat. Millet arkamızdan bir şeyler söylüyor ama araştırılsın hiç kimseye bir şey yapmadık. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

''Ben kendimi yaşlanmış olarak görmüyorum''

Çifte aralarındaki yaş farkı sorulduğunda ise Arıman, "Ben kendimi yaşlanmış olarak görmüyorum. Nerede tırak orada bırak, bittiği zaman biter zaten. Ben de isterdim biraz daha büyük olsun. Ne yapalım? Kaderimizde bu varmış" açıklamasını yapmıştı.

AHMET ARIMAN EŞİ KADER KAYNAK HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

Siz 62 yaşındasınız, eşiniz 23 yaşında olunca gündeme bomba gibi düştü!



39 yaş var aramızda. Ben daha evvel evlendim, 1999’da boşanmıştım. O evlilikten iki kızım var. Biri Kader Hanım’dan büyük hatta.



- Nasıl tanıştınız?



‘Hababam Günleri’miz oluyor arada. Ağustos 2016’da bir AVM’de düzenlemiştik. Oraya çocuğuyla gelmişti Kader. Benimle, ‘Hababam Sınıfı’ndan Tuncay ve Teoman ile fotoğraf çektirdi. Sonra beni Facebook’tan ekledi, mesajlar attı.



- Siz kızı beğendiniz mi o zaman, evli olduğunu biliyor muydunuz?



Tabii, beğendim. Güzel bir kız. Yemin ederim evli olduğunu bilmiyordum. Mesajlar atıyor, yazıyor, devamlı üzerime geliyor. Sadece bir ara “Ayrıyım” gibi bir şey dedi, o kadar. Ben de nikahsız diye düşündüm.



62 yaşındaki Ahmet Arıman: Kader 30 yaşında olsaydı evlenmezdim



-Ama değilmiş...



Sabah mesaj, akşam mesaj, aramalar... Üstelik de kaprisli, kıskanç! İki dakika geç yaz, “Neredeydin, niye yanıt vermedin” diye kızıyor. Birkaç kez engelledim, “Arama” dedim. Sonra bir gün buluşmaya karar verdik.

- Ne kadar sonra?



Bir ay kadar. “Vay ne güzel kız” diye etkileniyorum. Bir iki yemek yiyeceğiz, o kadar sanıyorum. Yanında çocuğuyla geldi buluşmaya. Çocuğu kucağıma aldım, “Ağlar mı?” diye sordum. Kader’i bu çok etkilemiş.





- Siz ona yaşlı gelmediniz mi?



Hayır, ona yaşlı gelmedim. Öyle olsa giderdi. Ben bekar bir adamım, görüştüğüm kadınlar vardı tabii. Kader’e ilk görüşte aşık olmadım, “Ne güzel kız” dedim. O da içinden “Ne iyi adam, tam aile babası” diye geçirmiş.



62 yaşındaki Ahmet Arıman: Kader 30 yaşında olsaydı evlenmezdim

-İnsan 62 yaşında olup 23 yaşındaki bir kızla ne konuşur, ne yapar?



Bir ömür gider diye düşünüyorum. Günümüzü konuşuruz, sevgi ve şefkat var aramızda. Onun en büyük isteği benimle gezmek, yanımda olmak. Her yere benimle gelmek istiyor. Biz 1 buçuk senedir akraba gibi olduk, bırakamadım.



- Yaşı size daha yakın biri yakışmaz mıydı?



Yaşlı bir kadınla zaten yapamam ama inan bu kadarını da düşünmemiştim. Ama Kader olgun görünüyor. 30’larında olsaydı yine almazdım, göğüsleri sarkmış olacaktı, istemezdim. Fizik benim için önemli. Ha benimle yaş alır, o ayrı.

AHMET ARIMAN KİMDİR?



Ahmet Arıman, 27 Kasım 1955 yılında doğdu. 40 yılı aşkın süre Bakırköyde yaşayan sanatçı ,orta okul yıllarında müziğe olan ilgisiyle çeşitli eğitim dershaneleri derken, 1972 yıllarında orkestra hayatına başladı.



Bir turnede Münir Özkul ile çalışan sanatçı turne sonunda Hababam sınıfının Hayta İsmaili olur, ünlü yönetmen onu bu karaktere uygun gördü.





O dönemde Gülen Gözler, Neşeli Günler, Bizim aile ve Sultan gibi filmlerin kadrosunda yer aldı. Oyunculuğun yanı sıra müzik geçmişi de bulunan Ahmet Arıman, İstanbul'da çeşitli lokallerde müzisyenlik yapmaktadır. Sahne çalışmalarına devam eden sanatçı, festivallerde konserlerde ve çeşitli organizasyonlarda sevenleri ile buluşmaya devam ediyor.



Filmografi



Hababam Sınıfı - 1974

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı - 1975

Bizim Aile - 1975

Hababam Sınıfı Uyanıyor - 1976

Hababam Sınıfı Tatilde - 1977

Gülen Gözler - 1977

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor - 1978

Neşeli Günler - 1978

Sultan - 1978

Hababam Sınıfı Merhaba - 2003