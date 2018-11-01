Ahmet Kural kimdir nerelidir Ahmet Kural Sıla Gençoğlu neden ayrıldı şiddet skandalı

Ahmet Kural kimdir nerelidir? Ahmet Kural Sıla Gençoğlu neden ayrıldı şiddet var mı? Sıla Gençoğlu kimdir kaç yaşında nereli? Ahmet Kural Sıla Gençoğlu'ya şiddet uyguladı mı? soruların yanıtları gündeme bomba gibi düşerken konu ile ilgili ayrıntıları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. En son 'barıştılar' haberiyle gündeme gelen Sıla ve Ahmet Kural arasında yaşananlar sevenlerini şok etti. Şarkıcı Sıla, kısa süre önce yeniden barıştığı Ahmet Kural'dan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu ve üç ay koruma kararı aldırdı. Alınan bilgilere göre; Ahmet Kural'ın daha önceki ilişkisinde de 'şiddet' haberleriyle gündeme geldiğini belirtildi. Gerçek adı Sıla Gençoğlu olan ünlü şarkıcı 17 Haziran 1980'de Denizli'de dünyaya geldi. İlkokulu Denizli'de okuyan şarkıcı, ortaokul ve lise öğrenimi için İzmir'e anneannesinin yanına yerleşti. Ahmet Kural 10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi. Ahmet Kural hayat hikayesi ve sevgilisi Sıla Gençoğlu ile yaşanan şiddet olayları ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu ve mahkemeden "Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına" yönelik koruma kararı aldırdı. 38 yaşındaki şarkıcı, ifadesinde "Yerlerde sürüklendim, kafamı duvarlara vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım" dedi.

Sıla Gençoğlu, avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi.

SILA KİMDİR?



Gerçek adı Sıla Gençoğlu olan ünlü şarkıcı 17 Haziran 1980'de Denizli'de dünyaya geldi. İlkokulu Denizli'de okuyan şarkıcı, ortaokul ve lise öğrenimi için İzmir'e anneannesinin yanına yerleşti. İlk sahne çalışmalarına İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde başladı ve Türk Halk Müziği ile Türk Sanat Müziği korolarında korist ve solist olarak görev aldı. Lise iki ve üçte sınıflarda özel şan derslerine başladı. İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Sabahat Tekebaş ile şan ve ses eğitimi üzerine çalıştı.



1998 yılında yüksek öğrenim amacıyla İstanbul'a geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde bir sene öğrenim gördü, daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü'ne geçiş yaptı. Bu dönemde, Afyon Caz Festivali'nde Neşet Ruacan, Nedim Ruacan ve Nezih Yeşilnil'den oluşan caz orkestrasında solistlik yaptı. Nükhet Ruacan'la ses eğitimi üzerine çalıştı. Bu dönemlerde, albümlerinde sanatçıya önemli katkılar yapan müzisyen Efe Bahadır'la da tanıştı. Kısa bir sürenin ardından Kenan Doğulu ile tanışarak onun yedi sene vokalistliğini yaptı. Geniş kitleler onun sesiyle ilk kez Sezen Aksu ile yaptıkları ve "Sıla" dizisinin şarkısı olan ortak besteleri "Sıla-Töre" sayesinde tanıştı. Sıla dizisinin hemen ardından ‘Yaban Gülü’ dizisinin jenerik müziğini yapmıştır.

Sıla, kendi adıyla aynı ismi taşıyan ilk solo albümünü, 2007 yılının sonlarında piyasaya sürdü.



Ayrıca Sıla’nın yaptığı besteler ve yazdığı şarkı sözleri Ferhat Göçer (Yolun Açık Olsun/Vur kadehi Ustam), Kenan Doğulu (Demedi Deme/Boğaziçi), Emel Müftüoğlu (Eğlenilecek Kızlar, Evlenilecek Kızlar/Ağla) gibi değerli sanatçıların albümlerinde yer almıştır.



2007'den beri çıkardığı albümler sırasıyla şöyle:



2007 – Sıla

2009 – İmza

2010 – Konuşmadığımız Şeyler Var

2012 – Joker

2012 – Vaveyla







"AHMET KURAL'DAN ŞİKAYETÇİYİM"

İfade verme işleminin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan şarkıcı, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim" dedi.

"DARP, CEBİR, PSİKOLOJİK ŞİDDET, HAKARET VE TEHDİT"



Sıla'nın avukatı Rezan Epözdemir, daha önce İstanbul Aile Mahkemesi'nde koruma talebinde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Aile Mahkemesi uygun gördü, fiziki şiddet nedeniyle ilgili kanun gereği başta uzaklaştırma olmak üzere koruma kararı verdi. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Bununla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi olduk. Başsavcılık makamı da Sıla Hanım'ın müşteki sıfatıyla ifadesine başvurdu. Evde yaşanan bir darp, cebir, psikolojik şiddet, hakaret ve tehdit eksenli bir soruşturma. Artık bundan sonra top yargıda."



Rezan Epözdemir, mahkemenin Ahmet Kural aleyhine dün itibariyle 3 aylık bir koruma kararı verdiğini ve bu kararın, "evden ve iş yerinden uzaklaştırma ile kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme" yönünde olduğunu da sözlerine ekledi. Mahkeme, Ahmet Kural’ın silahı varsa silahını da güvenlik güçlerine teslim etmesini karara bağladı. Davalı Ahmet Kural’ın alkol ve uyuşturucu bağımlılığı varsa bir hastaneye gidip tedavi görmesini de karara bağlayan mahkeme, Kural’ın mahkeme kararına aykırı davrandığı taktirde 3 günden 10 güne kadar “zorlama hapsine” tabi tutulmasına hükmetti.

"YERLERDE SÜRÜKLENDİM, KAFAMA KÜL TABLASIYLA VURDU"



Haber Global’indan Selahattin Günday'ın haberine göre; olay, 29 Ekim'de saat 04.00 sularında Ahmet Kural’ın evinde gerçekleşiyor. Ünlü oyuncunun alkollü olduğu belirtiliyor. Sıla’nın, verdiği ifadede"Yerlerde sürüklendim, kafam duvarlara vuruldu. Kaçmaya çalıştığım sırada Ahmet Kural tekrar yakaladı ve kafama kül tablasıyla vurdu. Yoğun hakarete maruz kaldım" şeklinde konuşuyor.



"ŞİDDET 45 DAKİKA SÜRDÜ"



Yaklaşık 45 dakika sürdüğünü ileri sürdüğü saldırı sonrası evden çıkmaya çalışırken Ahmet Kural’ın kendisini yakaladığını ve tekrar bir boğuşma olduğunu belirten 38 yaşındaki şarkıcı, bu sırada üstünün parçalandığını, zorlukla kapıyı açıp kaçtığını ifade ediyor. Sıla panik içinde şoförüne ulaştığını ve şoförü tarafından kurtarıldığına söylüyor.



Olaydan hemen sonra eve gittiğini, evindeki hizmetçisinin de kendisini görünce şoka girdiğini belirten Sıla, onları da tanık gösteriyor. Karakola gidip darp raporu alınıyor. Vücudundaki morluklar tespit ediliyor, daha sonra savcılığa başvuruluyor.

SILA'DAN AÇIKLAMA



Şarkıcı Sıla Gençoğlu, twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

AHMET KURAL KİMDİR?



Ahmet Kural (10 Kasım 1982, Kütahya), Türk oyuncu.



Yaşam öyküsü



10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi.Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.



Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı. Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.



2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.



İlk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaştı.



4 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren ve 2015 yılının en çok izlenen filmi olan Düğün Dernek 2: Sünnet filminin başrollerini yine Murat Cemcir ile paylaşmıştır





Tiyatro



Levent Kırca&Oya Başar Tiyatrosu

Ateşin Düştüğü Yer

Gereği Düşünüldü

Müjdat Gezen Sanat Tiyatrosu

Adı Menekşe



Dizi ve Filmlerdeki Rolleri



2018 Ailecek Şaşkınız Ferhat

2017 Çalgı Çengi İkimiz Gürkan

2016 Hayatımın Aşkı Konuk Oyuncu(1. Bölüm)

2015 Düğün Dernek 2: Sünnet Tüpçü Fikret

2014 Oflu Hoca'nın Şifresi Spor Bakanı Ismail Yaman

2014-2015 Kardeş Payı Metin Özdemir

2013 Düğün Dernek Tüpçü Fikret

2012-2013 İşler Güçler Ahmet Kural (Kendisi)

2012 Behzat Ç. Çalgıcı Gürkan (60. Bölümde konuk oyuncu)

2011 Üsküdar'a Giderken Kasap Hasip

2010-2011 Elde Var Hayat Metin

2010 Memleket Meselesi Mustafa

2010 Çalgı Çengi Gürkan

2009 Ramazan Güzeldir Mafya (21. Bölümde konuk oyuncu)

2009 Bir Bulut Olsam Harun Öğretmen

2009 Kahramanlar Serkan

2008 Gazi Fırat Kalender

2008 Güneşin Oğlu Ahmet

2007 Evimin Erkeği Kapıcı Reco

2007 Fikrimin İnce Gülü Savaş