6 Eylül 2025 Cumartesi
Magazin

Aile, ihanet ve umut bir arada: Cennetin Çocukları 15 Eylül'de başlıyor

Yeni sezonun merakla beklenen yapımı Cennetin Çocukları, 15 Eylül Pazartesi akşamı ekranlarda izleyiciyle buluşuyor. Dizide karanlık bir geçmişten gelen İskender, Ayla'nın ihanetinin ardından hayatını kökten değiştirecek bir yolculuğa çıkar. Bu süreçte karşılaştığı Doktor Gönül ve Cennet Ana, İskender'in hikâyesinde yeni bir sayfa açacak.

6 Eylül 2025 Cumartesi 11:41
Cennetin Çocukları'nın 15 Eylül Pazartesi akşamı ekran yolculuğu başlıyor.

Karanlık bir dünyanın içinde varlığını sürdüren İskender, Ayla'nın ihanetiyle sarsılır. Bu ihanet, onu beklenmedik bir hayata sürükler. Gözlerini yeniden açtığında karşısında Doktor Gönül vardır. Ayvalık'ta başlayan yeni yolculuk, İskender'in hikâyesinde farklı bir sayfa açar.

İskender ve Cennet Ana'nın yolları kesişir

İskender'in özgürlüğüne kavuştuğunda en büyük arzusu ailesini bulmaktı. Ancak hayatın getirdiği ihanetler ve karşısına çıkan yeni insanlar, onun yolculuğunu bambaşka bir noktaya taşır. İskender'in hikâyesi Cennet Ana'nın umuduyla kesişince ikisinin de hayatları bambaşka bir yöne doğru şekillenecektir.

Dizide, çocuklarını her şeyin üstünde tutan Cennet Ana'nın (Şebnem Doğruer) dünyası, oğlu Kamil'in kaybolmasıyla altüst olur. Bir yandan gözleri görmeyen kızı Ayşe'yle çiftlikteki işlerin üstesinden gelmeye çalışırken, diğer yandan oğlunu bulmak için tüm umuduyla mücadele eder. Yorgun elleriyle astığı kayıp afişleri, acısının en büyük sembolüne dönüşür.

Dizinin kadrosu ise şu şekilde:

İsmail Hacıoğlu (İskender), Özgü Kaya (Gönül), Yurdaer Okur (Baytar Ahmet), Melisa Şenolsun (Ayla), Zafer Algöz (Şeref), Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı), Ali Düşenkalkar (Süleyman), Şebnem Doğruer (Cennet), Münire Apaydın (Firdevs), Bihter Dinçel (Arife), Eda Akalın (Yasemin), Ali Gözüşirin (Adem), Evliya Aykan (Oltacı Bayram), Eren Hacısalihoğlu (Arif), Birand Tunca (Bekir), Ecem Çalhan (Sezen)

