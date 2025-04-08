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Magazin

Akıllı Tavşan Momo gişede liderliğini korudu!

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden “Akıllı Tavşan Momo”'nun ilk sinema filmi olan “Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip” animasyon filmi, vizyondaki ikinci haftasında da liderliğini korudu.

Haber Merkezi8 Nisan 2025 Salı 10:40 - Güncelleme:
Akıllı Tavşan Momo gişede liderliğini korudu!
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Uluslararası standartlardaki animasyon kalitesi ve sürükleyici hikayesiyle hem çocukların hem de büyüklerin beğenisini kazanan TRT ortak yapımı "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip" filmine seyircilerin yoğun ilgisi devam ediyor. Vizyondaki ilk haftasında 165 bin kişi tarafından izlenerek gişede lider koltuğuna oturan film, ikinci haftasında da 250 bin izleyici sayısıyla en çok izlenen animasyon film oldu.

Beş yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan film, çocukların hayal gücüne hitap eden büyüleyici bir hikaye sunuyor. Dostluk, cesaret ve dayanışma gibi evrensel temaları işleyen film, hayvan kaçakçılığına karşı verilen mücadeleyi çocuklara anlatmayı amaçlıyor. Uzman psikolog ve pedagogların desteğiyle hazırlanan film, çocuklara hem eğitici hem de eğlenceli görsel ve işitsel bir şölen sunuyor. Yapım sürecinde Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden 150'den fazla animatörün görev aldı filmin yapımcılığını Mustafa Karayer üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Mahmut Hasan'ın oturduğu animasyon filmin öyküsü Gül Ebru Turna'ya senaryosu ise Serap Özgür'e ait.

FİLMİN KONUSU

Şarkılı Orman'daki sakin yaşam, Momo'nun Timtim'i kurtarma çabası ve ardından gelişen heyecan dolu bir kovalamaca ile kesintiye uğrar. Ormana izinsiz giren iki kötü niyetli insan, sevimli keman virtüözü Yumi'yi kaçırarak onu satmaya çalışır. Momo ise sadık dostlarıyla birlikte Yumi'yi kurtarmak için bilmediği tehlikelerle dolu bir dünyaya adım atar.

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