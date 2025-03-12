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Akıllı Tavşan Momo sinema filmi oldu! İşte vizyon tarihi

TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizilerinden “Akıllı Tavşan Momo”, ilk sinema filmiyle beyazperdede yer almaya hazırlanıyor. TRT ortak yapımı “Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip” animasyon filmi, 28 Mart'ta vizyonda olacak.

12 Mart 2025 Çarşamba 15:38 - Güncelleme:
Akıllı Tavşan Momo sinema filmi oldu! İşte vizyon tarihi
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TRT ortak yapımı "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip" ilk filmiyle 28 Mart'ta izleyicilerle buluşacak. Beş yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan film; dostluk, cesaret ve dayanışma gibi evrensel temaları işliyor.

Uzman psikolog ve pedagogların desteğiyle hazırlanan film, çocuklara hem eğitici hem de eğlenceli görsel ve işitsel bir şölen sunuyor

Filmin konusu

Şarkılı Orman'daki sakin yaşam, Momo'nun Timtim'i kurtarma çabası ve ardından gelişen heyecan dolu bir kovalamaca ile kesintiye uğrar. Ormana izinsiz giren iki kötü niyetli insan, sevimli keman virtüözü Yumi'yi kaçırarak onu satmaya çalışır. Momo ise sadık dostlarıyla birlikte Yumi'yi kurtarmak için bilmediği tehlikelerle dolu bir dünyaya adım atar.

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