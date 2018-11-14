Aleyna Tilki kimdir kaç yaşında nereli Aleyna Tilki bu akşam Eser Yenenler Show'da

Aleyna Tilki kimdir kaç yaşında nereli? Aleyna Tilki Eser Yenenler Show'da hangi şarkısını seslendirecek? Aleyna Tilki kaç şarkısı var? sorusu bu akşam ilk programı ile yayına girecek olan Eser Yenenler Show'a konuk olmasıyla merak edilen konular arasında. Bizlerde Aleyna Tilki hayat hikayesi ile ilgili merak edilenleri bu haberimizde derledik. Bilindiği üzere Yetenek Sizsiniz Türkiye'de tanınan ve daha sonra yaptığı müziklerle büyük çıkış yakalayan Aleyna Tilki bu akşam tv8'de ekrana gelecek olan Eser Yenenler Show'da sevenleriyle buluşacak. Milyonlarca kişi tarafından takip edilen ve sevilen şarkıcı Aleyna Tilki'nin biyografisine bu haberimizde ulaşabilirsiniz. Cevapsız Çınlama şarkısıyla milyonlara ulaşmayı başaran Aleyna Tilki'nin yaşı, eğitimi gibi bilgiler merak edilenler star.com.tr'de.

Küçük yaşta büyük başarılara imza atması 'Aleyna Tilki kimdir' sorusunun artmasını sağladı. İlk olarak Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılmasıyla dikkatleri üzerine toplayan Aleyna Tilki şimdilerde büyük hayran kitlesine sahip.

Birbirinden renkli konu ve konukları ile “Eser Yenenler Show” her çarşamba gecesi 23:15'te TV8 ekranlarında!



Eser Yenenler'in hazırlayıp sunduğu 'Eser Yenenler Show' TV8 ekranlarında başlıyor. Sürpriz konuklarıyla her çarşamba gecesi ekranlara gelecek olan eğlence programı bu gece ilk bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.



Aleyna Tilki ve İbrahim Büyükak'ın konuk olduğu 'Eser Yenenler Show' bu gece 23:15'te TV8'de!

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?



Aleyna Tilki (d. 28 Mart 2000, Konya), Türk şarkıcı. Ağustos 2016'da "Cevapsız Çınlama" single'ı ile Türkiye'de ses getiren bir çıkış yakalayarak tanındı.



Hayatı ve kariyeri



Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğu olarak Konya'da dünyaya geldi. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü. Ağustos 2016'da Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı single'ında vokal olarak yer aldı. Single'ın YouTube'da yayınlanan klibi 2016'da Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu ve bir yıl içinde 300 milyondan fazla izlendi. Böylece en çok izlenen Türkçe şarkı klibi unvanını yakaladı. Şarkı ise MusicTopTR Resmî Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi. Tilki, Temmuz 2017'de ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımladı ve Türkiye'de aynı listede 1 numara oldu.



Çıkışının ilk aylarında içkili mekânlarda sahne alması, reşit olmadığı gerekçesiyle 65. Türkiye Hükûmetinin tepkisini çekti. Kasım 2016'da Diyarbakır'daki bir konseri sırasında mekâna iki el yapımı ses bombası atıldı.



Diskografi



Single'lar



"Cevapsız Çınlama" (2016) - Türkiye'de #2

"Sen Olsan Bari" (2017) - Türkiye'de #1

"Yalnız Çiçek" (2018)

"Dipsiz Kuyum" (2018)



Televizyon



Yetenek Sizsiniz Türkiye (2014)



Video klip



"Cevapsız Çınlama" (2016)

"Sen Olsan Bari" (2017)

"Yalnız Çiçek" (2018)

"Dipsizz Kuyum" (2018)